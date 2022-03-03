طريقة حفظ البقدونس في الثلاجة لتخزينه لشهر رمضان المبارك

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عمر شويل - جدة طريقة حفظ البقدونس في الثلاجة، يعتبر البقدونس من أهم أنواع الخضروات حيث له الكثير من الفوائد، ويفضل إضافة البقدونس وبشكل خاص بعد تناول الوجبات الدسمة.

وتفضل الكثير من السيدات في حفظ البقدونس بالفريزر لأطول فترة ممكنة، ولا يمكن الاستغناء عن البقدونس بالمطبخ العربي.

طريقة حفظ البقدونس في الثلاجة وتخزينه

يتماز البقدونس بطعم الرائع ورائحته الذكية لذلك يحب الكثير بإضافته على السلطات والأكلات، وهناك الكثير من الطرق لحفظ وتخزين البقدونس.

لذلك نوضح بعض الطرق والنطائح لتخزين البقدونس.

كيفية تخزين البقدونس لشهر رمضان

نبدأ بغسل البقدونس جيدا وذلك بوضعه في إناء يوجد به ماء ويتم غسله جيدا.

التأكد من تنظيفه جيدا ولابد التأكد من التخلص من الأوراق الصفراء أو الغامقة.

يتم جمع أوراق البقدونس ويتم تسويتها عن طريق قص أجزاء من السيقان حتي تصبح متساوية في الطول.

نأتي بوعاء به ماء ونضع البقدونس فيه ولابد أن يكون الماء مغطي بالبقدونس.

يتم تغطية وعاء البقدونس بكيس من البلاستيك للمحافظة علي رطوبة الأوراق.

نضع الوعاء في الثلاجة.

هذه الطريقة تحفظ البقدونس لمدة ثلاثة من أسابيع ولابد من تغيير الماء في الوعاء لعدة مرات في الأسبوع ونحرص علي إزالة الأوراق الزابلة من الوعاء بشكل مستمر.

وصفة حفظ البقدونس في الفريزر



يتم غسل البقدونس بمياه باردة وجارية والتأكد من عدم وجود أي من الأتربة عليه.

نضع البقدونس بداخل مصفاه حتي نتأكد من عدم وجود به الماء جيدا ثم نضع البقدونس علي لوحة التقطيع لكي يتم تقطيعه.

يتم تقطيع البقدونس إلى قطع صغيرة.

يتم وضع البقدونس في كيس فريزر ويمكننا أيضا استخدام صينية مكعبات الثلج ثم نضعه في الفريزر.

في حالة استخدام صينية مكعبات الثلج بعد التأكد من تجميد البقدونس يتم نزعه من صينية مكعبات الثلج ووضعه في أكياس حفظ الفريزر واستخدامه عند الحاجة.

في حالة وضع البقدونس في الكيس استخدامه مباشرة عند الحاجة.

خطوات حفظ البقدونس عن طريق تجفيفه