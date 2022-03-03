شوف عروض رمضان من عروض العثيم تخفيضات مذهلة على مئات السلع

عروض العثيم الجديدة هذا الأسبوع توفر الكثير على آلاف المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ممن يودون شراء مقاضي شهر رمضان. وتعد هذه العروض فرصة أيضاً لمحبي الصدقات ومن يرغبون في توزيع مقاضي الشهر الكريم على الفقراء والمحتاجين. وتتنوع الأصناف المعروضة داخل أسواق العثيم ما بين السلع التموينية الأساسية والأغذية المعلبة والمنتجات الطازجة والمجمدة أيضاً. كما توجد مئات السلع الأخرى التي لا غنى عنها في أي منزل ضمن بروشور العروض هذا الأسبوع.

عروض العثيم

احصل على كافة ما تحتاج إليه من مقاضيك الشهرية ومقاضي شهر رمضان المبارك بسعر الجملة من أسواق العثيم.

احصل على كرتون من لقمة القاضي هونج 8 × 500 جرام مقابل خمسين ريال سعودي فقط.

اشتري كيس أرز الوليمة مزة 4 × 10 كيلو مقابل 257 ريال للكيس.

كرتون من شاي ليبتون أكياس 16 × 200 كيس بسعر 428 ريال.

شبيه جبن البقرة الضاحكة مثلثات 40 × 120 جرام بسعر 141 ريال.

اشتري زيت زيتون الجوف عبوات زجاجية يحتوي الكرتون على 12 عبوة سعة 500 مل مقابل 217 ريال فقط.

العثيم مول

صابون داك بودرة كيس وزن 19 كيلو جرام مقابل 105 ريال.

عرض على أرز أبو سنبلتين مزة هندي يحتوي على أربع أكياس وزن الكيس عشرة كيلو جرام بسعر 198 ريال.

حليب أبو قوس مكثف محلى 397 جرام سعر الكرتون 300 ريال.

شراب تانج برتقال علب وزن 2 كيلو جرام مقابل 285 ريال سعودي.

أرز المهيدب بنجابي 4 × 10 كيلو جرام مقابل 299 ريال.

زيت صني خليط زيوت نباتية سعة لتر ونص سعر الكرتون 76.55 ريال.

احصل على كرتون زيت فيكتو نباتي تنك سعة 16 لتر مقابل 110 ريال سعودي.

تونة المراعي الخضراء خفيف 48 × 90 جرام بسعر 190 ريال للكرتون.

جبن كرافت شيدر علب 60 × 100 جرام مقابل 265 ريال للكرتون.

أسواق العثيم

جبن كيري 6 ح 108 جرام مقابل 256 ريال.

حليب لونا بودرة كيس 6 × 2250 جرام بسعر 303 ريال.

مربى حلواني فراولة 12 × 400 جرام مقابل 92 ريال سعودي.

كريم كراميل جرينز فانيليا 12 × 12 ×70 جرام مقابل 340 ريال.