نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بن داوود المذهلة 46% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى 21 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بن داوود المذهلة 46% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى 21 مارس، حيث يتوفر بيورر مجفف الشعر بسعر 129 ريال بدلاً من 172 ريال خصم 25%، يتوفر فيليبس آلة نزعة الشعر بسعر 419 ريال بدلاً من 519 ريال خصم 20%، يتوفر بن داود مفرمة كهربائية بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 34%، يتوفر كينوود محضر الطعام سعة 750 وات بسعر 229 ريال بدلاً من 379 ريال خصم 40%، يتوفر عرض خاص على جانو عجانة هايبر بلس سعة 1200 وات 7 لتر 5 سرعات بسعر 349 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود.

خصومات بن داوود المذهلة 46%

يتوفر إمبيريال خلاط متنقل بسعر 79 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود مولينكس خلاط يدوي سعة 200 وات بسعر 139 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 23%، كما يتوفر ضمن تخفيضات بن داوود حتى 21 مارس إمبيريال مملس الشعر بسعر 59 ريال بدلاً من 108 ريال خصم 46%، يتوفر مولينكس مفرمة كهربائية سعة 400 واط 500 مل بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 24%.

عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود

يتوفر بي أند دي غلاية كهربائية سعة 1100 وات 1.2 لتر بسعر 39 ريال بدلاً من 60 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن تخفيضات مارس عروض بن داوود إمبيريال قطاعة نقال صغيرة قابلة للشحن سعة 56 وات 220 مل بسعر 59 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود سخان كهربائي سعة 1500 وات بسعر 59 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 40%، يتوفر بي أند دي ترمس سعة 1 لتر بسعر 45 ريال بدلاً من 55 ريال خصم 18%.

تخفيضات الشاشات بن داوود

يتوفر بي أند دي كوب حافظ للحرارة سعة 750 مل بسعر 55 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن تخفيضات مارس على الأجهزة الكهربائية بي أند دي ميزان الكتروني مطبخ بسعر 99 ريال بدلاً من 115 ريال خصم 14%، يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 65 بوصة تقنية 4K الترا اتش دي، ضمن عروض الشاشات بن داوود بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 10%.

عروض بن داوود حتى 21 مارس

يتوفر ضمن عروض الهواتف بن داوود عرض خاص على أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت بسعر 4899 ريال، وهناك عرض خاص على الهواتف حيث يتوفر سامسونج جالكسي ايه 52 اس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام كاميرا 32+12+64 ميجا بيكسل بسعر 1499 ريال، يتوفر ضمن عروض الشاشات بن داوود دورا شاشة ال اي دي سمارت 50 بوصة تقنية 4K الترا اتش دي، بسعر 1599 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 20%.

عروض الهواتف بن داوود

أيضاً يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 12 سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا رباعية 48+5+2+2 ميجا بيكسل بسعر 575 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات بن داوود حتى 21 مارس عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 226 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام كاميرا 48+5+2 ميجا بيكسل بسعر 775 ريال ضمن عروض الهواتف بن داوود.