نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لابتوب جرير السعودية وتنزيلات مختلفة على اللابتوب والأجهزة اللوحية في المقال التالي
عروض لابتوب جرير السعودية، مكتبات جرير من المكتبات المشهورة في المملكة العربية السعودية وذلك لعروض jarir bookstore مكتبة جرير وتخفيضاتها المتميزة، ولذلك ينتظر عروض جرير معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخلال شهر مارس لهذا العام ستقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض المتميزة على معظم المنتجات الموجودة فيه بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وإليكم خلال هذا المقال مجموعة من العروض الخاصة بمكتبات جرير السعودية.
عروض جرير اليوم على الأجهزة الالكترونية لشهر مارس.. الجوالات والكمبيوتر والطابعات وغيرهم من الملحقات
عروض لاب توب جرير السعودية
يوجد مجموعة كبير من المكتبات في المملكة العربية السعودية ولكن أهم وأكبر وأشهر المكتبات هي مجموعة مكتبات جرير السعودية وذلك لأنها متميزة جدًا في عروضها وأسعارها كما أنها تتميز بالجودة العالية، وسميت مكتبات جرير بهذا الاسم لأنها كانت في البداية عبارة عن مكتبة صغيرة متخصصة في الأدوات المدرسية ولكن بعد أن تطورت وتوسعت أصبح لها عدد كبير الفروع في كافة أنحاء المملكة وأصبح بداخلها جزء مخصصة للأدوات الإلكترونية.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير خلال مارس.
تقدم مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض كل أسبوع، وإليكم بعض العروض لهذا الأسبوع فيما يلي بشيء من التفصيل:
- بطاقة سامبا جرير لاب توب ماك برو 13 انش بسعر 5799 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير ماك بوك برو 13 انش ديسبلاي لاب توب بسعر 6599 ريال سعودي.
- كود خصم جرير اتش بي لابتوب نتورك بسعر 2139 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير قرص صلب حجم 3 تيرا بايت بسعر 349 ريال سعودي.
- لابتوب جرير قرص صلب توشيبا حجم 2 تيرابايت بسعر 269 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير لاب توب من شركة مايكروسوفت بسعر 3299 ريال سعودي.
- عرض جرير فيفو بوك فليب 14 بسعر 1399 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير ام اس اي مودرن 14 لاب توب بسعر 2699 ريال سعودي
- لاب توب اتش بي بسعر 4649 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو وآبل سمارت تابلت كيبورد كيس بسعر 669 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين آبل سمارت تابلت كيبورد كيس بسعر 779 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي ميت بوك x برو لاب توب بسعر 5999 ريال سعودي.
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