شوف عروض بنده شهر مارس خصومات وتخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات تسوق الآن

عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده من إحدى الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، والذي تم بنائه وتشييده بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حتى أصبح سوق بنده يشمل على السوق المركزي والتجاري والمالي، وهذا من أجل أن يباع كل المنتجات والمستلزمات التي يحتاج لها ويرغب بها كل فرد مقيم بالمملكة إلى أن قام الهايبر بتوفير تلك المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية.

عروض بنده شهر فبراير أقوي الخصومات والتخفيضات تصل ل 50% على جميع المنتجات

عروض بنده السعودية

خصومات بنده يعد من إحدى الأسواق والشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتواجد في ذلك الهايبر كافة السلع والمستلزمات الغذائية والغير غذائية التي يريدها ويطلبها كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، أما أن تكون هذه المنتجات والمستحضرات غذائية وغير غذائية أيضًا مع توافر وتواجد جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأجهزة والأدوات المنزلية من خلال شركة بندهن، فيمكن منح وعرض تلك الخصومات والعروض أما أن تكون كل يوم أو أسبوع على جميع المنتجات إلى كل عملاء المملكة.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 900 جرام من برجر الدجاج المغلف بالخبز الطيبات الإماراتي عدد 12 حبة يكون سعره 20 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

لحم الدجاج المفروم من النوع امريكانا مقدار 400 جرام عدد 4 حبات يكون بسعر 20 بدلًا من 39.80 ريال سعودي.

ميني برغر بالدجاج من النوع امريكانا عدد 13 حبة مقدار 400 جرام اثنان كيس يكون بسعر 20 بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

750 جرام من بوب كورن الدجاج من النوع امريكانا يكون بسعر 20 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

البطاطس المقلية الرفيعة من النوع داري مقدار 2 كيلو جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية