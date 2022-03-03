شوف اكسترا عروض السعودية خلال رمضان لفترة محدودة

سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني أحدث عروض اكسترا السعودية على أسعار كثيرمن السلع والمنتجات المختلفة، والاي تشمل خصومات مميزة على أسعار كثير من المنتجات الحصرية، وخاصة الإلكترونيات الحديثة المتنوعة في كثير من مدن المملكة العربية السعودية من خلال هذه المقالة، وإليكم التفاصيل:

اكسترا عروض رمضان على أسعار الإلكترونيات الحديثة بأنواعها

تتوفر كثير من الإلكترونيات الحديثة والأجهزة الكهربائية المتنوعة اليوم بكافة فروع اكسترا ماركت Extra market، ومن خلال موقع اكسترا أونلاين، ومن بينهم: خصم مميز على سعر شاشة التلفزيون من سوني بحجم ٤٨ بوصة برؤية فائقة الوضو، وعرض آخر منهم على سعر شاشة سوني بحجم ٦٥ بوصة الذاتية فائقة الوضو، ولديهم أيضاً خصم خاص على سعر شاشات سوني المميزة بحجم ٧٥ بوصة، وتخفيض آخر منهم على سعر شاشة سوني ٦٥ بوصة بحجم ٤٢ بوصة، كما لديهم خصم مميز على سعر تليفون سوني ٥٥ بوصة، كما لديهم خصم آخر على سعر شاشة سوني ٨٥ بوصة، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار باقي شاشات سوني برؤية فائقة الوضوح.

تخفيضات حصرية متنوعة بفروع اكسترا Extra Ksa على الالكترونيات

تتوفر مجموعة أخرى من خصومات اكسترا السعودية على أسعار كثير من السلع والمنتجات، والاي تشمل: خصم خاص على سعر التلفزيون الذكي من ماركة كلاس برو بحجم ٤٢ بوصة عالي الوضوح ذو الإمكانيات المتعددة، وتشمل الفروع أيضاً على كثير من السلع الأخرى كشاشة الأندرويد المميزة ٤٥ بوصة من نفس الماركة المتميزة برؤية فائقة الوضوح، وخصومات تبدأ من ٣٠٪ وحتى ٤٠٪، كما تتوفر لديهم عروض أخرى عديدة.

عروض اكسترا Extra big offers على كثير من المنتجات الأخرى

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي خصومات إكسترا هايبر ماركت على أسعار Extra offers حثير من الجوالات الحديثة كجوالات Vivo، وغيرها كثير من الجوالات الحديثة الأخرى، وكذلك على باقي أنواع الشاشات الحديثة الموضحة بالصور السابقة، وعلى غيرهم كثير من الإلكترونيات الأخرى، ومنهم: خصم مميز على سعر شاشة كلاس برو ٣٢ بوصة، وغيرهم كثير من الخصومات الأخرى.