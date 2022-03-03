شوف خصومات حصرية خلال مارس في لولو عروض السعودية

مجموعة ضخمة من العروض الحصرية متوفرة فقط في فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم عروض مميزة على جميع أنواع المنتجات الغذائية المختلفة من: فواكه، وخضروات، ولحوم مختلفة الأنواع، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الإلكترونيات بأنواعها، وعلى أسعار الأجهزة الكهربائية، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع في لولو.

لولو عروض السعودية Lulu offers على المنتجات الغذائية بأنواعها

تتوفر خصومات خاصة عديدة اليوم في كافة فروع لولو هايبر ماركت على أسعار منتجات غذائية مختلفة، منها: خصم مميز على سعر نخاع الكوسة السعودي، وخصم آخر منهم على سعر خس الأيس بيرج السعودي، وخصم آخر منهم على سعر طماطم الشيري السعودية، وتنزيل آخر منهم على سعر كمثرى الروزميري الجنوب افريقية، وخصومات أخرى عديدة منهم على أسعار الزنجبيل الصيني، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الكلمنتين مع الأوراق الأسبانية، وخصم آخر منهم على سعر الكيوي التشيلي، وكذلك يوجد خصم مميز منهم على سعر التفاح الأحمر البرتقالي.

عروض خاصة بأسعار مميزة اليوم من لولو عروض مارس

تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات الأخرى بداخل كافة فروع لولو ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، وخاصة على أسعار اللحوم الطازجة بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر أطباق الحمام الطازجة، كما بالفروع أيضاً خصومات مميزة على أسعار السجق البلدي المحلى، وخصم آخر منهم على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم، ولديهم أيضاً عرض مميز على سعر كفتة العجل المحلى، وتنزيل آخر منهم على سعر أضلاع اللحم البقري النيوزلاندي، وتخفيض آخر منهم على سعر جاكس كريك اللحم البقري الأنجوس الاسترالي، وخصم مميز آخر على سعر لحم كتف الغزال النيوزلاندي.

تخفيضات لولو هايبر بنده اليوم ضمن العروض الأسبوعية

نستكمل مع حضراتكم تقديم بقية عروض لولو الأسبوعية على أسعار: خصم مميز على سعر لحم الكتف الكتف المحلى الجملي بالعظم، وخصم آخر بالفروع على أسعار لحم خروف الشاه النعيمي بالعظم، وخصم مميز آخر على سعر ممعبات اللحم الجاموسي الهندي.