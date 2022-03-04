تعرف على وصفة الخل والملح مع الماء لإزالة الطاقة السلبية من المنزل وكيفية استخدامه

يمكن أن نجد الكثير من الطاقة السلبية المنتشرة في المنزل ببعض الفترات، هذا الشعور كله يمكن أن يجعلنا نشعر بشيء لا نرغب به على الإطلاق، خاصةً أن المنزل هو رمز للأمان والراحة كيف يمكن أن يحدث به شيء سلبي يشعرنا بأشياء لا نرغب بها، لذلك سنتعرف معنا اليوم ببعض من الطرق أو الحيل التي تساعد في التخلص من كل ذلك بسهولة كبيرة، تابعونا فيما هو قادم.

وصفة للتخلص من الطاقة السلبية بالمنزل

يمكن الحفاظ على نفسك من انتشار الطاقة السلبية في المنزل، فنحن نعلم جيداً مدى الشعور بالأمان داخل المنزل ونحن نرغب أيضًا في الحفاظ على هذه المشاعر لفترة كبيرة من الزمن، فيمكن عمل وصفة نستخدمها مكونة من الملح مع الماء وكذلك الخل لعمل وصفة تستمر لمدة 48 ساعة تساعد في التخلص من كافة المشاعر السلبية بالمنزل، تابعونا لنتعرف على مكونات الوصفة ومن ثم كيفية عملها:

كوب من الزجاج الشفاف.

مقدار بسيط من الخل.

مقدار بسيط من الملح.

ماء.

طريقة تحضير الوصفة