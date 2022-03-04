نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على وصفة الخل والملح مع الماء لإزالة الطاقة السلبية من المنزل وكيفية استخدامه في المقال التالي
يمكن أن نجد الكثير من الطاقة السلبية المنتشرة في المنزل ببعض الفترات، هذا الشعور كله يمكن أن يجعلنا نشعر بشيء لا نرغب به على الإطلاق، خاصةً أن المنزل هو رمز للأمان والراحة كيف يمكن أن يحدث به شيء سلبي يشعرنا بأشياء لا نرغب بها، لذلك سنتعرف معنا اليوم ببعض من الطرق أو الحيل التي تساعد في التخلص من كل ذلك بسهولة كبيرة، تابعونا فيما هو قادم.
وصفة للتخلص من الطاقة السلبية بالمنزل
يمكن الحفاظ على نفسك من انتشار الطاقة السلبية في المنزل، فنحن نعلم جيداً مدى الشعور بالأمان داخل المنزل ونحن نرغب أيضًا في الحفاظ على هذه المشاعر لفترة كبيرة من الزمن، فيمكن عمل وصفة نستخدمها مكونة من الملح مع الماء وكذلك الخل لعمل وصفة تستمر لمدة 48 ساعة تساعد في التخلص من كافة المشاعر السلبية بالمنزل، تابعونا لنتعرف على مكونات الوصفة ومن ثم كيفية عملها:
- كوب من الزجاج الشفاف.
- مقدار بسيط من الخل.
- مقدار بسيط من الملح.
- ماء.
طريقة تحضير الوصفة
- يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض بداخل الوعاء الزجاجي أو الكوب وتركه لفترة من الزمن.
- علينا أن نضعه كثيراً بالأماكن التي نجلس بها بشكل مستمر فهذا يساعد على التخلص من كافة الطاقة السلبية المنتشرة بالمكان.
- كما أن الخليط يساعد في الاسترخاء والشعور بالراحة لعدة ساعات مختلفة، مع سهولة في التنفس بشكل كبير.
- يمكن تجربة هذه الوصفة للتعرف عليها والشعور بمدى نجاح هذه التجربة في إزالة كافة المشاعر الصعبة أو التي لا يقدر الإنسان على تحملها.
- وبداخل موضوعاتنا القادمة سيكون هناك وصفات وحيل كثيرة يمكن استخدامها في حل الكثير من المشكلات الصعبة وكذلك تساعد في التنفس بسهولة كبيرة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ