طرد البرص من المنزل بدون لمس في ربع ساعة فقط بهذه الوصفة السحرية

يعاني الكثير من سيدات المنازل من تواجد البرص أو الوزع وخاصة في فصل الصيف حيث يكثر تواجدها وتخرج من جحورها، وهي ذات شكل قبيح مرعب، إلى جانب أنها سامة لذلك قامت كثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد في طرده من المنزل والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

وصفات طرد البرص من المنازل

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على طرد البرص من المنازل وسوف نوضح هذه الوصفات من خلال النقاط التالية..

قشر البيض: حيث أنه نجد أن قشر البيض كفيل أن يقوم بطرد البرص، حيث نجد عندما نضع قشر البيض في أماكن تواجده فعندما يراها يظن بأنها بيض ثعبان ويقوم بترك المكان.

الثوم: يعد الثوم من الوصفات الطبيعية الفعالة حيث نجد بأن رائحته النفاذة كفيلة في طرد البرص والزواحف المنزلية حيث نقشرها ونقسمها إلى نصفين ونضعها في أماكن تواجد البرص.

خليط من كرات البن والتبغ: حيث يمكن أن نحضرها ونخلطها جيدا ونشكل منها كرات ونضعها بالقرب من أماكن تواجد البرص.

عمل ألواح خشبية وطلائها بالغراء: نقوم بوضعها بالقرب من النوافذ وذلك حتى يلتصق بها البرص عند دخوله إلى المنزل.

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