نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا يفتح الميت عينيه عند موته معلومة لن يعرفها الكثير تعرف عليها الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة لماذا يفتح الميت عينيه عند موته معلومة لن يعرفها الكثير تعرف عليها الآن - ثقفني
هناك كثير من الأسرار الخفية حول هذا الأمر وتضارب الأقاويل فنجد هناك بعض الميتون الذين يغلقون أعينهم عند الموت وهناك من يفتحها ويبقى وضع الميت كما هو عليه فإذا مات وعينه مغلقة تبقا مغلقة كما هي، وإذا مات وعينه مفتوحتين تبقا مفتوحتين وسوف نتعرف على أسباب فتح العينين من خلال هذا المقال.
اسباب فتح العينين للميت أثناء النوم
توجد كثير من الأسباب والأقاويل حول حقيقة هذا الأمر سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- يقال أن العينين تفتح بسبب تتبع النظر لخروج الروح ويظل النظر متابعها عند خروجها لذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بغلق العينين للميت، حيث جاء في حديث الرسول” بأن إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل البيت” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- يقال عند الموت تفقد العينين القدرة على الحركة لذلك لا يستطيع الميت أن يقوم بغلق عينيه.
- وجد رأي للعلماء بأن النظر يشخص لأعلى ينظر إلى الروح وهي صاعدة وهذا الراي تأكيد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قمنا بذكره سابقا.
الموت قبل الأوان
- نجد بأن هناك بعض الأقاويل المأثورة بأن مات قبل أوانه، أو عند حدوث أزمة لأحد فيقال بأنه مات قبل معاده فأن ذلك يكون خطا وكفر بقدر الله تعالى، حيث لا يموت أخد قبل أوانه فان كل شخص له معاد محدد لموته لا يموت قبله أو بعده، ولكن لا يعلم أحد متى يكون موعده، ولكن هناك بعض الأشخاص قبل أن يموتون يشعرون بقرب أجلهم وأن موعد رحيلهم قد حان، وعند الموت لا يرى أحد ملك الموت غير الميت ولا يشعر به أحد ليقوم بقبض روحه فلكل أجل كتاب وموعد محدد.
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