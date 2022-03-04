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عمر شويل - جدة اشحن شدات ببجى بطريقة صحيحة من الموقع الرسمي وحافظ على حسابك من البان - ثقفني
شدات ببجى تعتبر العملات الوهمية التي يتم التعامل بها داخل لعبة ألأكشن والإثارة ببجى فيقوم اللاعب بشراء تلك الشدات لشراء العديد من المواد المستخدمة داخل اللعبة مثل من أسلحة ومعدات أخرى وكلما زادت نسبة الشراء يصبح اللاعب ذو أمكانيات أكثر تساعد في الترقي لمراحل أعلى بسهولة.
الطريقة الصحيحة لشراء شدات ببجى
تتوافر العديد من الطريق التي يلجأ إليها اللاعبين لشراء تلك الشدات ولكن يجب توخى الحذر فهناك العديد من المواقع المزيفة لذلك يجب التأكد مسبقا قبل الشراء:
- أولا يبدأ اللاعب بالضغط على أيقونة أو رمز السيدات الموجود داخل اللعبة.
- يكتب اللاعب عدد الشدات التي يريد شرائها.
- ولا بد أن يختار واحدة من طرق الدفع التي يوفرها الموقع .
- كما أنه فيما بعد يدفع اللاعب المبلغ المطلوب ثم يضغط على تأكيد لإتمام عمليه الشراء.
- ولا بد أن يرجع اللاعب إلى حسابه باللعبة سوف يرى أن الشدات انتقلت إلى حسابه ويستطيع التحكم بها وشراء ما يريد بها.
كما يستطيع أصحاب الايفون والايباد شراء شدات ببجى بنفس الخطوات من خلال رصيد الإبل ID عن طريق بطاقات الايتونز.
الحصول على شدات ببجى
- توجد عدة طرق لشراء شدات ببجى ولكن يجب شراؤها من مصدر موثوق لذلك يفضل معظم الناس شراء تلك الشدات من الموقع الأصلي للعبة
في بعض الأوقات تظهر فيديوهات قصيرة يجب على اللاعب مشاهدتها للحصول على أكبر عدد من السيدات تضاف إلى حسابه ويستخدمها داخل اللعبة للشراء داخل اللعبة.
كما أنه يوجد طرق أخرى مثل دفع المال من خلال بطاقات الائتمان والحصول على عدد الشدات المرغوبة.
- كما أنه تسهل الشدات العديد من الأمور داخل اللعبة كما تساعد في تطور اللاعب وحصوله على أدوات ومساعدات كثيرة.
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