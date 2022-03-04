أحلام إياك أن تحكيها لأحد حتى المفسرين فقد تكشف أسرارك وتفضحك

يهتم كثير من الأشخاص بما يحلمون، ويبحثون دائمًا عن تفسير ما يحلموا به، وهناك من لا يهتم بهذه الأمور ويفسرها أنها أضغاث أحلام لا معنى لها، لكن ومع ذلك فهناك الكثير من الأحلام التي قد تبدو سيئة لكن لا معنى لها ولا ضرورة لتفسيرها، لأن التفسير سيكون في الغالب سيء ولا الجميع يتقن تفسير الأحلام، نقدم لك في مقالنا أحلام لا يفضل أن تحكيها أو تعرف تفسيرها.

أحلام إياك أن تحكيها لأحد

الأحلام هناك ما يكون منها حقيقي ويتحقق مع مرور الوقت وقد يتحقق في نفس اليوم الذي حلم الشخص به، وهنا تسمى رؤيا، والرؤيا يقول المفسرون أن وقتها يكون قصير جدًا ولا يوجد بها تفاصيل كثيرة، وتكون بشرى لصاحب الرؤيا، أما الأحلام فتكون أغلبها أضغاث لا معنى له وتكون من الشيطان ليشعر المرء بالحزن والضيق والقلق.

الأحلام التي لا ينصح بتفسيرها

أن يحلم الشخص بأنه ضاع منه شيء غالي عليه أو قيمته غاليه ويبحث عنه طوال الحلم ولا يجده.

أن يحلم الشخص بشخص متوفي وأنه دخل معه إلى مكان لا يعرفه.

أن يرى النائم أن هناك أفراح زغاريد ولا يعلم السبب ولا المناسبة تخص من.

حلم المرأة أنها حامل وهي ليست بمتزوجة، أو رؤية المتزوجة أنها حامل ولكنها حزينة في الحلم وتواجه صعوبة في حملها.

الحلم بأن أسنانك تسقط في الحلم كلها فهذه الحلم لا ينصح بتفسيره فهو من الأحلام السيئة التي تحمل معاني سيئة للشخص.

تساقط الشعر بكثرة في الحلم أيضًا من الأحلام غير المحمودة.

رؤية الشخص يمتحن ولا يستطيع الحل أيضًا أحلام غير محمودة.

هذه الأحلام لا ينصح بقصها على أحد أو سردها لأي أحد مهما كان مدى قربك منه.