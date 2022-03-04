شوف عروض بنده لشهر رمضان المبارك من 29 رجب وحتى 5 شعبان 1443ه‍

عروض بنده لشهر رمضان هى محور اهتمام الكثير من الفئات، لشراء جميع مستلزمات المنزل التى يكثر استخدامها في الشهر الكريم، وتقدم بنده لهذا الاسبوع مجموعة من العروض المميزة بأسعار تنافسية ومتفاوتة لتناسب جميع الأذواق والمستويات، تسري العروض المقدمة على مجموعة مميزة من المواد الغذائية والغير غذائية وأدوات الطبخ، العروض تتواجد بجميع فروع بنده و هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية، وتتوافر العروض الاسبوعية طوال شهر شعبان استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1443، ولمعرفة أهم العروض الرمضانية يتم الدخول على صفحة البروشور الخاصة بالعروض لهذا الاسبوع.

عروض بنده لشهر رمضان على المواد الغذائية من يوم الأربعاء 29 رجب و حتى يوم الثلاثاء 5 شعبان 1443ه‍

تقدم بنده عروض حصرية على الكثير من المنتجات اللازمة للفرد والأسرة و التي تدخل في العديد من الاستخدامات، ومن أهم هذه العروض:

لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي، يدخل اللحم المفروم في إعداد العديد من الوصفات الشهية مثل المكرونة بالبشاميل والرقاق و السمبوسة وغيرها من الأطباق الرمضانية الرئيسية التي يتم إعدادها .

مكسرات مشكلة مالحة سعر الكيلو 69.95 ريال سعودي، تحتوي المكسرات على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم، كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بنشاطاته خلال اليوم، فهي مليئة بالماغنسيوم و الزنك و الكالسيوم ومضادات الأكسدة، و تحرص معظم السيدات على شرائها حيث تدخل في إعداد الوصفات المختلفة سواء حلوة أو حادقة، ويتم إضافتها للمشروبات الرمضانية لإضافة مذاق شهي لها.

قرفة مطحونة سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي، تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول بالدم و تساعد الجسم بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، كما أنها مفيدة جدا لصحة القلب.

لقد تم تأسيس شركة بنده السعودية منذ عام 1978 ومقرها الرئيسي جدة، و هى تعمل في تجارة التجزئة و لها اكثر من 400 فرع داخل المملكة العربية السعودية تتنوع ما بين هايبر ماركت و سوبر ماركت و أسواق بندتي، منتجات بنده و التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بها ( بنده ) يتم بيعها داخل أسواقها فقط.