شوف عروض العثيم تقدم أقوى عروض التصفيات على الأجهزة الكهربائية والأدوات تسوق الآن

عروض العثيم مول الأسبوعية تقدم أقوى عروض التصفيات بمناسبة الذكرى الثلاثون لبداية مزاولة نشاطها في مجال البيع والتسويق، حيث حققت نجاح كبير في كسب ثقة عملائها القيمين في المملكة العربية السعودية بل وأمتدت أيضاً إلى مصر حيث قامت بافتتاح مجموعة من الأسواق والمولات في بعض محافظات جمهورية مصر العربية، وبما أن شعار الشركة هو ” أسواق عبد الله العثيم وفر أكثر أو نحنا الأوفر”، فقد استطاعت على مدار ثلاثون عاما أن توفر وتلبي إحتياجات عملائها من جميع احتياجات ومستلزمات المنزل العصري سواء من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة أو عروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القيمة وغيرها العديد.

أقوى عروض العثيم اليوم للأجهزة الكهربائية المتنوعة:

حيث تقدم مجلة عروض العثيم هذا الأسبوع عروض وتخفيضات هائلة على مجموعة مختارة ومتنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجهزة المطبخ العصري، بالإضافة إلى مجموعة في غاية الروعة والجمال من الهواتف الذكية التي تدعم خاصية الاندرويد وشاشات التلفزيون من أشهر الماركات بأفضل الأسعار.

مقلاة بطاطس كهربائية من كولين، سعة 6.50 لتر بسعر 249 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من كولين سعة 10 لتر بسعر 269 ريال سعودي.

ميكرويف كولين ديجيتال سعة 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

صانع طعام من كينوود متعدد الاستخدامات والقطع بسعر 199 ريال سعودي.

جوال سامسونج اي 103 اس بسعر 475 ريال سعودي.

لافا واي 40 جوال سعة 32 جيجا بايت بسعر 210 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون امبيكس سمارت ذكي مقاس 65 بوصة بسعر 1,799 ريال سعودي.

رسيفر وافيليت ديجيتال بسعر 59 ريال سعودي.

عروض الأدوات المنزلية لهذا الأسبوع:

قدر ضغط السيف جرانيت بسعر 120 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف بسعر 109 ريال سعودي.

قدر ضغط باصرة سعة 15 لتر بسعر 119 ريال سعودي.

هوم واي قدر ضغط متوفر بمقاسين مختلفين بسعر 125 و 139 ريال سعودي على حسب المقاس.

عرض طقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.

عرض نيو فلون طقم قدور طبخ مكون من 8 قطع بالإضافة إلى طقم توزيع طعام هدية فقط بسعر 149 ريال سعودي.