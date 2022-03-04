شوف تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة وخصومات تصل إلى 60٪

نقدم لحضراتكم عملاء أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية كل ما ورد في كتيب العروض والتخفيضات لهذا الأسبوع، حيث تعمل إدارة أسواق العثيم دائما على إرضاء العملاء من خلال توافر العروض والخصومات الهائلة بأستمرار على كافة السلع الإستهلاكية الضرورية لكل منزل، وتوافرها في جميع الفروع التابعة له ليسهل على العميل الحصول على متطلباته في وقت قليل من خلال التوجه لأقرب فرع لديه لشراء كل ما يرغب به والحصول على العروض المستمرة دائما وبقوة.

عروض أسواق العثيم في قسم الجبن والآلبان:

متواجد بالعرض جبن زدني بطعم القشطة كاسات (500جم)، سعرها قبل العرض 14.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.25 ريال سعودي، تلك الجبن دات مذاق رائع.

متوفر أيضاً عرض آخر على جبن هالي كريم كاسات (910 جم)، سعرها الأن 19.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 22.95 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض الان.

تخفيض على حليب مان مكثف محلى (379 جم)،سعرها بداخل العرض الآن ولفترة محدودة 14.95 ريال سعودي، تلك الحليب بداخل في العديد من أنواع الحلوى ليزيذ من مذاقها الغني الرائع.

متاح حليب فريشكو بودرة (1800جم)بسعر 37.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على منتجات ساديا:

متوفر بالعرض خصومات على كافة منتجات شركة ساديا والتي من بينها ما يلي:-

دجاج ساديا مجمد (1300 جم) بسعر 141.50 ريال سعودي، تلك السعر للكرتون بها 10×1300 جرام.

كما متاح عرض على دجاج بروستد زينغس فيلية/شرائح (1كجم) سعر العبوة قبل العرض 47.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 36.95 ريال سعودي.

تخفيض على بطاطس مقلية (1كجم) سعرها كان 12.95 ريال سعودي والآن أصبح 8.95 ريال سعودي، كما متاح عرض آخر على بطاطس هاش براونيز (1كحم)/كريتكل كت/وافل كت (750 جرام) سعر العبوة الان ولفترة محدودة 8.95 ريال سعودي.

خصم 20٪ على برجر بقري (1344 جرام)، سعره بعد الخصم 25.95 ريال سعودي، تتمتع مافى منتجات ساديا بجودتها العالية.

عروض أسواق العثيم على المنظفات: