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عمر شويل - جدة خزني البطاطس لرمضان وسنه كامله من غير ما تكرمش ولا تنبت ستظل طازجه بطريقه التجار - ثقفني
الكثير من الأشخاص يخشون عدم توافر البطاطس بكميات في الأيام القادمة فيحرصون على تخزينها، ولكن تكون الطريقة الخاصة بالآخرين خاطئة وتؤدي إلى تعفن البطاطس وتلفها، ومن الممكن أن تؤدي إلى التسمم، لذا فإن أمر تخزين البطاطس هو أمر في غاية الأهمية، لذا قررنا أن نتناقش فيه بشكل أكثر جدية ونوضح الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل تخزين البطاطس، وهذا سنتناولها في الفقرات القادمة.
طرق تخزين البطاطس
يجب أن نقوم بتخزين البطاطس عن طريق اتباع هذه الخطوات حتى لا تتعرض إلى أي مشاكل فيما بعد :-
- القيام بتخزين البطاطس في مكان يتسم بدرجة حرارة منخفضة أي يكون الجو مائل للبرودة، وذلك للحفاظ على البطاطس والمعادن الموجودة فيها وعدم نشاط البكتيريا و إصابتها بالعفن بشكل سريع.
- كما أنه ينصح بضرورة عدم تفريز البطاطس النية داخل الفريزر، وذلك لعدم نمو البكتيريا بداخلها وفي أغلب الحالات تتحول إلى مواد مرطبة تصيب الإنسان بالكثير من الأمراض.
- إذا رغبتي في تخزين البطاطس فلابد أن تخلق لها تهوية جيدة فيمكنك وضعها في إناء غير مغلق أو في ورق، وذلك لضمان التهوية الجيدة لها وعدم تحولها للون الأخضر ومن ثم تعفنها مباشرة.
- كما أنه يجب عدم غسل البطاطس إذا أردت أن تحتفظ بها على المدى البعيد، وتردها صالحها فيجب تخزينها كما هي بدون غسيل أو تجفيف.
- ومن النصائح التي يتم توجيهها بشكل دائم هو أنه يجب وضع البطاطس في مكان بمفردها وعدم إضافة إليها أي خضروات أخرى مثل الطماطم وغيرها.
- كما أنه خلال الفترات الماضية لقد أثبتت الدراسات مدى أهمية تخزين البطاطس بطريقة صحيحة وصحية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعطي للجسم فوائد عديدة.
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