خزني البطاطس لرمضان وسنه كامله من غير ما تكرمش ولا تنبت ستظل طازجه بطريقه التجار

الكثير من الأشخاص يخشون عدم توافر البطاطس بكميات في الأيام القادمة فيحرصون على تخزينها، ولكن تكون الطريقة الخاصة بالآخرين خاطئة وتؤدي إلى تعفن البطاطس وتلفها، ومن الممكن أن تؤدي إلى التسمم، لذا فإن أمر تخزين البطاطس هو أمر في غاية الأهمية، لذا قررنا أن نتناقش فيه بشكل أكثر جدية ونوضح الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل تخزين البطاطس، وهذا سنتناولها في الفقرات القادمة.

طرق تخزين البطاطس

يجب أن نقوم بتخزين البطاطس عن طريق اتباع هذه الخطوات حتى لا تتعرض إلى أي مشاكل فيما بعد :-