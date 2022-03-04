نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! في المقال التالي
الكثير من السيدات يقومون بإلقاء الزيت المستخدم مسبقا والتخلص منه وهم لا يعلمون أي شئ عن فوائده، ولا يدركون الأهمية الكبيرة والفوائد العظيمة التي يحتوي عليها هذا الزيت ومدى إمكانية إعادة تدويره من جديد واستخدامه بشكل كبير، لذلك وجدنا أنه لابد من ذكر أهم الفوائد التي تعود على الإنسان من خلال استخدامه لهذا الزيت مرة آخري، وذلك يتم من خلال متابعتك للسطور القادمة سوف نوضح أبسط الطرق لاستخدام زيت القلي في المنزل.
طريقة استخدام زيت القلي المستعمل
نحن دائما ننصح جميع ربات البيوت بعدم التخلص من أي زيت تم استخدامه مسبقا، وذلك من أجل القيام بصنع الصابون السائل الخاص بالمواعين من خلال استخدام هذا الزيت، ويتم ذلك من خلال إحضار هذه المقادير أولا بهذا الشكل:-
- أولا يجب توفير مقدار مناسب من زيت القلي.
- ثانيا القيام بإحضار مقدار من الماء.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- إحضار مقدار قليل من البوتاس.
- إحضار هيدروكسيد صوديوم.
- إحضار ملعقتان من الزيت العطري.
طريقة تحضير الصابون السائل
في خطوات سهلة وبسيطة سوف تتمكن من إعداد الصابون السائل بكل سهولة ويسر:-
- بداية يجب أن يتم وضع الماء داخل وعاء عميق ورفعه على النار مباشرة، والانتظار حتى يغلي.
- وفيما بعد أضيف في إناء آخر كلا من البوتاس وهبدروكسيد الصوديوم، ومن ثم ننزل بالماء الذي تم غليه مسبقا على هذه المكونات.
- كما أنه يجب الحرص أثناء إضافة هذه المكونات وارتداء ماسك يمنع من نفاذ هذه الريحة إلى الرئة.
- والخطوة التالية بعد ذلك يتم تقليب عصير الليمون المضاف إليه الزيت العطري على المكونات السابقة حتى نحصل على خليط كريمي، وبهذا نكون اعددنا لكم الصابون السائل من خلال استخدام زيت القلي.
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