شوف خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن و هدية مجانية بقيمة 1000 ريال على الأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن و هدية مجانية بقيمة 1000 ريال على الأجهزة الكهربائية، حيث يتوفر باناسونيك غسالة تُعبئ من الأمام غسيل 10 كيلو / 7 كيلو، بسعر 3199 ريال بدلا من 4249 ريال خصم 25% ويمكنك دفع قسط 153 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال، تتوفر دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 13 كيلو وتجفيف سعة 7 كيلو باللون الفضي القاتم، بسعر 4099 ريال بدلا من 6599 ريال خصم 38% ويمكنك دفع قسط 196 ريال شهرياً مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.

خصومات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

تتوفر باناسونيك غسالة فتحة أمامية 7 كيلو غسيل باللون الفضي، بسعر 1849 ريال بدلا من 2249 ريال خصم 18%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك دفع قسط 89 ريال شهرياً مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال، تتوفر ضمن تخفيضات مارس دايو غسالة تعبئة أمامية سعة الغسيل 11 كيلو و تجفيف 7 كيلو إنفيرتر باللون الأبيض، بسعر 3999 ريال بدلا من 5999 ريال خصم 34% ويمكنك دفع قسط شهري 192 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض اكسترا حتى 21 مارس

يتوفر جورينيه موقد بلت ان 30 سم 2 عين باللون الأسود بسعر 1199 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 40%، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى حتى 21 مارس يمكنك دفع قسط 58 ريال شهريا لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جورينيه موقد غاز بلت ان 4 عيون ستانلس إستيل بسعر 1049 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 48%، يمكنك دفع قسط 51 ريال شهرياً مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر موقد غاز بلت ان من شركة اريستون حجم 90 سم عدد خمس عيون بالإضافة إلى عين كهرباء ستانلس إستيل، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بسعر 2129 ريال بدلا من 2699 ريال خصم 22% ويمكنك دفع قسط 102 ريال مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن اكسترا الكبرى جورينيه موقد كهربائي بلت ان عدد إثنين عيون ستانلس إستيل بسعر 549 ريال بدلا من 1099 ريال خصم 50%، يمكنك دفع قسط 27 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات.

تتوفر ال جي ثلاجة 15.4 قدم لينير كمبروسير بسعر 3199 ريال بدلا من 4699 ريال خصم 32%، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى حتى 21 مارس يمكنك دفع قسط 153 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال، كما تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى دايو ثلاجة 17 قدم 60 / 50 هيرتز إنفيرتر بااللون الأبيض بسعر 3099 ريال بدلا من 4899 ريال خصم 37%، يمكنك دفع قسط 149 ريال شهرياً مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الشاشات وهدية مجانية بقيمة 1000 ريال

يتوفر شارب تلفزيون 50 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 1999 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 43%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى يمكنك دفع قسط 96 ريال شهرياً مع هدية مجانية بقيمة 99 ريال، كما يتوفر ضمن عروض مارس 2022 سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 21999 ريال بدلا من 29999 ريال خصم 27%، يمكنك دفع قسط 1052 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 25199 ريال بدلا من 27999 ريال خصم 10%، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى حتى 21 مارس يمكنك دفع قسط شهري 1204 ريال مع هدية مجانية بقيمة 599 ريال، كما يتوفر شارب تلفزيون 60 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2699 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 33%، يمكنك دفع قسط 129 ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 179 ريال ضمن تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى.