نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض هواتف سامسونج وشاومي وأرخص الأسعار على الإطلاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض هواتف سامسونج وشاومي وأرخص الأسعار على الإطلاق، نقدم لكم اليوم آخر تحديث لأسعار الجوالات وأرخص العروض المتوفرة حالياً، ولنبدأ مع هواتف شاومي فقد توفر XIAOMI 11 LITE NE لدى أمازون السعودية بسعر 1099 ريال غير شامل التوصيل، الهاتف يدعم تقنية 5G بسعة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، وتوفر الهاتف بنفس السعر لدى نون والتوصيل مجاني مع وجود خصم 10% على المستخدمين الجدد و5% على المستخدمين المتكررين. وتوفر الهاتف لدى مكتبة جرير بنفس المواصفات بسعر 1149 ريال والتوصيل مجاني، كما بلغ سعره لدى فيرجن ميجا ستور 1499 ريال والتوصيل مجاني أيضاً.

أفضل عروض هواتف سامسونج وشاومي

ونتحول إلى إصدار آخر من إصدارات شاومي وهي نسخة XIAOMI REDMI 9A، توفر الهاتف ضمن تخفيضات الجوال بكارفور ماركت بليس بسعر 564 ريال والتوصيل مجاني، وإذا كان الإستخدام الأول هناك عرض مميز وخصم آخر ليصل السعر إلى 534 ريال. وتوفر الهاتف لدى أمازون السعودية بسعر 344 ريال بدون مصاريف التوصيل، كما وصل سعره في فيرجن ميجا ستور ومكتبة جرير إلى 419 ريال والتوصيل مجاني. وتوفر الهاتف ضمن عروض اكسترا للجوالات بسعر 369 ريال والتوصيل مجاني، وفي نون وصل سعر الهاتف إلى 409 ريال والتوصيل مجاني، مع توافر خصم 10% على المستخدمين الجدد و5% على المستخدمين المتكررين.

وفي أحدث عروض هواتف سامسونج توفر SAMSUNG GALAXY S 21 PLUS لدى كارفور ماركت بليس بسعر 3420 ريال والتوصيل مجاني، كما توفر الهاتف لدى أمازون السعودية بسعر 2899 ريال غير شامل التوصيل وبنفس السعر في اكسترا مع خدمة توصيل مجانية. وفي فيرجن ميجا ستور بلغ سعر الهاتف 3099 ريال والتوصيل مجاني، كما بلغ سعره ضمن عروض مكتبة جرير 3299 ريال والتوصيل مجاني، وتوفر الهاتف بأقل سعر ضمن عروض نون السعودية بقيمة 2898 ريال والتوصيل مجاني.

أرخص أسعار الهواتف الذكية

وبلغ سعر جوال SAMSUNG GALAXY A22 لدى كارفور ماركت بليس 775 ريال مع خدمة توصيل مجانية، وفي أمازون السعودية توفر الهاتف بسعر 705 ريال غير شامل التوصيل. وتوفر الهاتف بنفس السعر 775 ريال في ثلاثة متاجر أخرى هي ماي ستور وفيرجن ميجا ستور ومكتبة جرير، بينما بلغ سعر نسخة سعة 128 جيجا بايت ضمن عروض اكسترا للهواتف الذكية 799 ريال والتوصيل مجاني، وبلغ سعره مع التوصيل لدى نون السعودية 715 ريال فقط.