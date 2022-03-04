شوف عروض العثيم المذهلة على مقاضي رمضان

وفر مرات الريالات عند شراء كافة مقاضيك الأسبوعية والشهرية ضمن عروض العثيم الأسبوعية. حيث توفر أسواق العثيم مرات العروض بصورة يومية على كافة السلع المتاحة في جميع فروعها. وفي كل أسبوع تطرح أسواق عبد الله العثيم عروضا جديدة للوفاء بكافة احتياجات عملائها. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك طرحت المجموعة عروضها الأسبوعية تحت شعار عروضنا تغنيك واسعارنا ترضيك لجذب أكبر عدد من المتسوقين.

عروض العثيم

اشتري سلع البقالة المختلفة من أسواق العثيم وتشكيلة متنوعة من الحلويات والمخبوزات الطازجة. كما تتوفر عدة أنواع من الفواكه والخضروات الطازجة.

قهوة الأصالة عربي بالخلطة وزن نصف كيلو مقابل 26.95 ريال بدلا من 38.95 ريال.

بهارات صرة منوع وزن الواحدة 220 جرام بسعر 11.5 ريال بدلا من 17.5 ريال.

ذرة فشار زين وزن 800 جرام مقابل 4.95 ريال.

أسواق العثيم

احصل على نصف السعر خصم عند شراء كيلو من بسبوسة بسكويت اللوتس بسعر 25 ريال بدلا من خمسين ريال.

بدلا من 76.95 ريال سعودي احصل على كيلو من تورتة كرنفال شوكولاتة كبير زود بسعر 59.95 ريال.

تورتة شوكولاتة وكراميل حجم وسط بسعر 39.95 ريال للحبة بدلا من 49.95 ريال.

اشتري عشر حبات من الكرواسون الطازج بالزبدة بسعر 9.95 ريال بدلا من 12.5 ريال.

معمول بالتمر مقابل 24.95 ريال للكيلو بدلا من 34.95 ريال.

حمص حب سعر الكيلو 13.75 ريال.

سميد خشن سعر الكيلو 5.5 ريال.

كيلو من اللوز النيء بسعر 34.5 ريال سعودي.

كرتون جوافة مقابل 10.95 ريال.

علبة فراولة بسعر 3.45 ريال.

كيلو من الكيوي 7.95 ريال.

اشتري الحبة من ثمرة الاناناس مقابل 7.95 ريال.