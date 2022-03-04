شوف مجلة عروض بنده السعودية عروض شهر رمضان المبارك 1443

مجلة عروض بنده السعودية عروض شهر رمضان المبارك 1443، يقدم بنده السعودي أقوى العروض احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ومن المعروف عن هايبر بنده السعودي أنه شديد الحرص على أرضاء جميع عملائه، حيثُ يقدم منتجاته وسلعه التموينية بأسعار تنافسية تلائم مع مختلف الأذواق، وكان بداية عروض بنده منذ أول أمس الأربعاء الموافق التاسع والعشرون من شهر رجب الماضي حتى يوم الخامس من شهر شعبان الجاري، وعلى من يريد الاستفاده من عروض بنده التوجه إلى أقرب فروعه أو التسوق الإلكتروني من خلال زيارة رابطه الإلكتروني، أو من خلال موقعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر او الفيس بوك.

عروض بنده السعودي حتى 5 شعبان 1443

شملت مجلة عروض بنده مختلف المنتجات الرمضانية، كالطحين والزيوت والمكرونات والارز، واللحوم والدواجن وكذلك ياميش رمضان وأيضاً المكسرات والتوابل وغيرها، وشملت أسعار تلك المنتجات كالأتي:

سعر ثلاث عبوات من الطحين الفاخر، سعة العبوة كيلو جرام 9.95 ريال سعودي بدلاً من 11.85

ثمن 4 عبوات من مكرونة بروفيتو متعددة الأشكال سعة (250،400،450،500) جرام 13.95 بدلاً من 23.80

عرض 300 جرام من زبدة المراعي الطبيعية الغير مملحة 18.95 بدلاً من 27.90 ريال

سعر الكرتونة من دجاج فقيه 1100*10 جرام 129.95 بدلاً من 173.50 ريال

عرض 9 لتر من زيت عافية بسعر 82.95 بدلاً من 119.95 ريال

كرتونة مياة معدنية نستلة 24*600 مل بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.75.

يمكن لجميع عملاء هايبر بنده التسوق الإلكتروني “أون لاين” من خلال الصفحة الرسمية للشركة بنده panda.com.sa، كما وفرت الشركة بجميع فروعها المختلفة خدمة التوصيل ولقد حملت الشركة شعار هذا الأسبوع بعنوان أسعارنا لا تتقارن، بالإضافة إلى ذلك هناك تطبيق بنده كليك “Panda click”، حيثُ يمكن شراء المقاضي بمجرد ضغطة واحدة على الزر، وهذا بهدف توفير الوقت والمجهود لجميع العملاء، ومن المعروف أن فروع بنده منتشره في جميع محافظات المملكة العربية السعودية، كجده والرياض والدمام وغيرها، ولم تقتصر فروع بنده على المملكة فقط، بل امتددت فروعها حتى غطت منطقة الشرق الأوسط بأكمله، وتتصف منتجات بنده بأنها طازجة وذات جودة عالية.