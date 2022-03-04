شوف أحدث عروض العثيم مول على السلع الغذائية الرمضانية حتى 8 مارس بخصومات مذهلة تحت شعار عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك

تقدم عروض العثيم الكثيرة والمتنوعة أفضل العروض الرمضانية على السلع الغذائية بخصومات هائلة. حيث تنتشر الكثير بل المئات من المنتجات والمكونات المختلفة في كل شبر في متاجر العثيم بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكثير. حيث تكثر العزائم التي تلزمها المأكولات والمشروبات الكثيرة ولتحضيرها تحتاج مواد غذائية من أرز ولحوم ودواجن وغيرها الكثير كما لا ننسي عروض الهواتف الذكية لهذه المناسبة ونستعرضها لكم أول بأول بأسعار مميزة للجميع.

أحدث عروض العثيم مول على السلع الغذائية بخصومات مذهلة

نستعرض لكم أهم المنتجات والسلع الغذائية أي مقاضيك شهر رمضان الكريم من العثيم تحت شعار عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك.

عرض العثيم يقدم لكل عميل فرصة الحصول على 2 كيس لكل عميل من أرز أبو كاس مزة بسمتي هندي، بوزن 10 كيلو. سعر الكيس الواحد 54.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال سعودي.

بمناسبة شهر رمضان اشتري شراب التوت المركز من تونو اللذيذ، وزن الحبة 710 مل. سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي. والعرض هو 4 حبة لكل عميل.

سكر الأسرة ناعم بوزن 5 كجم +1 كجم مجاناً، سعر الكيس 12.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال سعودي. ولكل عميل له الحقفي الحصول على 2 كيس.

عروض العثيم على اللحوم والجبن

خصم 52.95 ريال على لحم عجل بلدي بدون عظم، سعر الكيلو الواحد 52.95 ريال.

أما سعر الكيلو لحم عجل بلدي بالعظم هو 43.95 ريال سعودي.

جبن الوادي قريش من أضل أنواع الجبن الصحية، سعر الكيلو 19.95 ريال.

اشتري جبن رومي مصري تشيز لاند، سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

ALOthaim Offers الرمضانية على الخضراوات

يشتهر شهر مضان بكثرة العصائر والمشروبات، لذلك ننصحك براء الفاكهة وتخزينها لرمضان.

اشتري فراولة علبة، سعر العلبة 3.45 ريال سعودي.

اشتري تمر انتاج النخيل رطب سكري، للعلبة وزن 1000 جم، بسعر 12.95 ريال سعودي.

أسعار السلع الغذائية والمعلبات في متاجر العثيم