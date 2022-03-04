شوف عروض جرير على اللاب توب والأجهزة والجوالات تصل ل 50% لمدة 10 أيام

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عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير تعمل على عرض ومنح أروع الخصومات المذهلة وأكبر العروض القوية، حيث أن هذه المكتبة متخصصة في بيع كل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويرغب بها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، وهذا يعتبر بمناسبة نهاية سنة قديمة وبداية عام ثاني جديدة وهو 2022، كما أن تلك العروض والخصومات التي تقدم وتمنح عن طريق مكتبة جرير خلال ذلك الشهر الحالي.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 55% أقوى عروض السعودية اليوم
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة في السوق المالي والمركزي في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة تقوم بتوفير كافة المتطلبات التي يحتاج لها الزبائن في المملكة العربية السعودية.
حيث يتوافر في هذه المكتبة كل السلع والمنتجات التي يحتاج لها الطلاب في المدارس وكذلك المكاتب، كما أن تلك المكتبة يتواجد بها أيضًا كل الألعاب التي يحتاج لها كل شخص في المملكة ومعها الأثاث المكتبي والأجهزة المنزلية والإلكترونية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على سعر من ستيل سيريس اركتيس 1 لبلايستيشن 4 وبلايستشين 5 مع سماعة الرأس الخاصة بالألعاب يكون 229 ريال سعودي.
- سماعة الأذن الداخلية من جيه بي ال اندورانس رون السلكية منفذ الصوت 3.5 مم مع الميكروفون المدمج تكون باللون الأسود بسعر 135 ريال سعودي.
- سماعة الرأس من النوع سوني اكسترا بيس للمكالمات منفذ الصوت 3.5 مم سعرها يكون 169 بدلًا من 219 ريال سعودي.
- سماعة الأذن الداخلية من النوع آي ساوند بي تي فيت اللاسلكية تدعم البلوتوث و المايكروفون المدمج باللون الأسود سعرها يكون 139 ريال سعودي.
- مكبر الصوت الذكي من النوع بوز المنزل المتنقلة مع المساعد الصوتي تدعم البلوتوث سعرها يكون 1849 ريال سعودي.
- السماعة المتنقلة من رفولف بوز ساوند لينك مع البلوتوث باللون الفضي سعرها يكون 1039 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي ريد مي 10 حجم 128 جيجا بايت 6 جي رام يكون بسعر 719 بدلًا من 749 ريال سعودي.
- سماعة الأذن الداخلية من جيه بي ال اندروانس بيك 2 اللاسلكية تدعم البلوتوث مع الميكروفون المدمج باللون الأسود سعرها يكون 329 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- سماعة الرأس من سينايزر تدعم الواي فاي أو البلوتوث مع الميكروفون المدمج باللون الأسود سعرها يكون 179 بدلًا من 329 ريال سعودي.
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