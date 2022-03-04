شوف عروض لولو ماركت الطازجة وتخفيضات كبيرة على البقالة

تتوالى عروض لولو ماركت لتلبية جميع احتياجات المتسوقين داخل المملكة العربية السعودية. فمع افتتاح فرعها الجديد تستمر عروض مهرجان المأكولات الذي تطرحه لولو هذه الأيام. وخلال هذا المهرجان يوفر لولو هايبر ماركت مئات العروض على المئات من السع المختلفة. ومن بين أهم السلع المعروضة بعض انواع اللحوم الطازجة وأنواع مختلفة من الأسماك. كذك توجد تخفيضات على الخضراوات والفواكه الطازجة. الأمر الذي يمنح الآلاف من المتسوقين الفرصة لشراء كافة مقاضيهم بأقل الأسعار.

عروض لولو ماركت

بدلاً من 13.95 ريال سعودي احصل على كيلو من ماندرين إسبانيا مقابل 8.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من ثمار فاكهة الكمثرى المستوردة من جنوب أفريقيا بسعر 7.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

تعتبر ثمار البروكي من الخضراوات ذات الفوائد الصحية الكبيرة وهي مصدر غني بالفيتامينات للأمهات الحوامل والأجنة احصلي عى كيلو من البروكلي مقابل 8.45 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

علبة من توت أسود دريسكولز أمريكي أو مكسيكي وزن 170 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

يعد البرتقال من الموالح الغنية بفيتامين سي الهام لتقوية مناعة الجسم، احصل على كيلو من برتقال فالنسيا- مصر بسعر 2.95 ريال للكيلو بدلاً من 5.95 ريال.

باذنجان سعودي كبير الحجم مقابل 4.95 ريال للصندوق بدلاً من 12.75 ريال.

اشتري صندوق من الخيار العضوي أو الطماطم العضوية السعودية بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

هايبر لولو

اشتري أنثى خروف سعودي كامل لحم نعيمي وزن 18 إلى 22 كيلو مقابل 689 ريال بدلاً من 899 ريال بخصم قدره 210 ريال سعودي.

احصل على كيلو من لحم كتف بقري باكستاني بسعر 27.90 ريال بدلاً من 34 ريال.

اشتري كيلو من اللحم البقري المحلي بدون عظم مقابل 30.90 ريال للكيلو بدلاً من 42.95 ريال.

عروض لولو