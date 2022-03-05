شوف عروض أسبوعية مميزة على مقاضيتك من أسواق العثيم بأقوي الأسعار

أسواق عبد الله العثيم السعودي تقدم أقوى العروض لمقاضيتك الأسبوعية التي تغنيك عن الذهاب والتجول بالأسواق الأخري، وتقدم خصومات مختلفة على البقالة والسلع التمونية، كما تقدم أقل الأسعار على الخضروات والفاكهة، ولعشاق اللحوم الطازجة تقدم لكم بالمجلة نوعان مختلفان من اللحوم الطازجة بأسعار تناسب الجميع، يتوافر بالمجلة تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات، وتقدم أيضاً عروض أخري لنهاية الأسبوع .

عروض أسبوعية مميزة على مقاضيتك من أسواق العثيم بأقوي الأسعار

تقدم لكم أسواق العثيم خضروات مشكلة مجمدة ودجاج مجمد من مجموعة شركات مختلفة منها السنبلة وأمريكانا وسيارا، وتفاجئ ساديا جميع عملائها بكيس جديد مكعبات دجاج قطع صغيرة سريعة التحضير، وتوفر المراعي تشكيلة مجموعة من السلع التمونية، كما يمكنكم تصفح أجدد العروض علي هواتفكم من خلال مسح الكود بالإضافة إلى مئات العروض المميزة.

أرز أبو كاس مزه هندي مستورد، كيس 10 كيلو، بسعر 54.95 ريال، بدلاً من 83.95 ريال،متاح لكل عميل شراء 2 حبة.

كرتونة جاج مجمد من ساديا، 10 قطع × 1100 جرام، بسعر 129.95 ريال بدلاً من 160.00 ريال، 2 كرتونة لكل عميل.

زجاجة شراب توت مركز، 710مل، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال، 4 حبات لكل عميل.

6 حبات كريم كراميل، فوستر كلاركس، 71 جرام، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 21.50 ريال.

مكرونة تريفا أسباجتي، 400 جرام، بسعر 4.95 ريال بدلاً من 8.85 ريال.

كيس سكر ناعم الأسرة 5 كيلو + 1 كيلو مجاناً، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

قسم اللحوم الطازجة والأجبان

لحم عجل بلدي بدون عظم، سعر الكيلو 52.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم، سعر الكيلو 43.95 ريال.

جبن الوادي قريش، سعر الكيلو 19.95 ريال.

شبية جبن الازهار دبل حبة البركة، سعر الكيلو 12.95 ريال.

لبنة فود جايت هنغاري، 2.75 جرام، بسعر 20.95 ريال.

جبن رومي مصري تشيزا لاند، سعر الكيلو، سعر الكيلو 38.95 ريال.

جبنة قشقوان من السنبلة، سعر الكيلو 38.95 ريال.