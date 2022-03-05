شوف عروض شهر رمضان من بده وهايبر بنده على أحتياجتكم الأسبوعية

تتسابق أسواق بنده وهايبر بنده وتهنئ جميع عملائها وتقدم لهم أقوي مهرجان للعروض الجبارة المتنوعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتفاجئ الشعب السعودي والمغتربين عروض على السلع التموينية والبقالة 1+1، 1+3، وتقدم أقل الأسعار عند شراء الأسماك الطازجة، وخصومات جبارة على المجمدات، من اللحوم والدواجن، كما تقدم أعلى جودة على تشكيلة متنوعة من الأجبان الطازجة.

عروض شهر رمضان من بده وهايبر بنده على أحتياجتكم الأسبوعية

وتوفر يومياً بجميع الفروع مخبوزات طازجة، وتوفر بالمجلة الأسبوعية تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات، تقدم لعملائها الكرام خدمة التوصيل مجاناً بنفس اليوم عند الشراء بأكثر من 99.00 ريال، يمكنكم التسوق والشراء أون لاين، وتوفر خضروات مجمدة من سيارا، يسري العرض من يوم الأربعاء الموافق 29 رجب وحتى 5 شعبان أو حتى نفاذ الكمية بجميع فروع بنده وهايبر بنده.

عروض البقاله من بنده وهايبر بنده

3 حبات طحين فاخر بر الأولي، 1 كيلو، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.85 ريال.

4 حبات من مكرونة بروفيتو برفيتو، أشكال متنوعة بأوزان مختلفة 250، 400، 450 جرام، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 23.80 ريال.

عرض خاص 2 حبة زبدة طبيعية غير مملحة أنتاج المراعي، العبوة 3 قطع × بوزن 100 جرام، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 27.90 ريال.

باكت كريم كراميل مع طبقة كاراميل رياض فود 12 قطعة × 70 جرام، بسعر 35.95 ريال بدلاً من 71.90 ريال 1+1 مجاناً.

كيس أرز سيلا مزه الوليمة 10 كيلو بسعر 54.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال.

جالون زيت ذرة عافية 9 لتر، سعر الحبة 82.95 ريال بدلاً من 119.95 ريال.

كرتونة دجاج فقيه مجمد 10 حبات × بوزن 1100 جرام، بسعر 129.95 ريال بدلاً من 173.50 ريال.

سلع تمونية فاخرة من أسواق بنده وهايبر بنده

كيلو حلاوة طحينية سادة الجميل، ضمنا بسعر أقل 9.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

سمك قاروص، وزن 1400، 2300، جرام، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

جالون زبادي طازج نادك قليل / كامل الدسم، 2 كيلو، بسعر 11٠95 ريال بدلاً من 15.00 ريال.

وفر أكتر وأشتري جبنة كريم قابلة للدهن، 2 عبوة×900جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.50 ريال.

لحوم مبردة من panda