شوف عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market اليوم ولمدة ثلاثة أيام على الأسماك والمخبوزات وغيرهم Lulu

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة اليوم في كافة فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر السمك الطازج مختلف الأنواع، وتخفيضات أخرى عديدة منهم على أسعار باقي أنواع المنتجات الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى خصومات عديدة منهم على أسعار سلع أخرى ضرورية لكل منزل وأسرة، وإليكم تفاصيل العروض:

خصومات لولو هايبر ماركت اليوم بفروع لولو في السعودية

تتوفر كثير من التخفيضات المميزة اليوم ولمدة ثلاثة أيام من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market، ومنهم: خصم مميز على سعر سمك التونا الفيليه بالكيلو، وتخفيضات أخرى عديدة منهم على باقي أنواع الأسماك الطازجة، ومنهم: خصم مميز على سعر سمك التونا السودا، وخصم آخر منهم على سعر شرائح سمك بلو مارين بالكيلو، كما لديهم تخفيضات ضخمة على أسعار الحبار الأحمر الكامل، وعلى سعر سمك شيري المحلي، وخصم آخر منهم على سعر سمك السلطان ابراهيم الطازج.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية

تتوفر خصومات أخرى بالفروع على أسعار: سمك البلطي المحلي بالكيلو، وخصم آخر منهم على سعر روبيان المزرعة الطازج بالكيلو، كما لديهم تخفيضات حصرية أخرى على أسعار سمك الموندي بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على سمك الريال بالكيلو، وتنزيلات ضخمة منهم على أسعار كافة أنواع المخبوزات والحلويات بأنواعهم.

عروض لولو هايبر ماركت لفترة محدودة Lulu hyper market

تتوفر مجموعه مميزة من الخصومات على أسعار الكرواسون الميني بالزبدة، وكوكيز بالشوفان الأبيض والشكولاتة بالكيلو، وخصومات أخرى منهم على أسعار بسبوسة أوريو، وخصم آخر منهم على سعر بريوش التوت الأزرق، وتخفيض آخر منهم على سعر الكابتشينو من بلاك فورست، وخصومات أخرى منهم على أسعار كيك الفادج الوسط بالشكولاتة، وتنزيلات حصرية عديدة على أسعار الكب كيك من لوتس، كما لديهم تخفيض آخر على سعر رول بريالسو الدجاج الفاخر 3 حبات، وخصومات أخرى منهم على أسعار شريحة الريد فالفت الفاخرة، وخصم آخر منهم على سعر كعكة الجوز بالحبة، وخصم آخر منهم على سعر مناقيش الدجاج بالجبنة.