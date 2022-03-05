بعد تجربة هذه الطريقة انسي مشكلة انسداد حوض الحمام والمطبخ هيتسلكوا في 3 دقائق

حل مشكلة انسداد حوض الحمام والمطبخ التي قد تشعر المرأة بالإحباط، وخصوصاً مع كمية المياه المتراكمة وعدد الأطباق والأواني المتسخة في انتظار التنظيف، وتلجأ الكثير من السيدات للاتصال بالسباك في أسرع وقت، لكن قبل أن تفعلي ذلك عليكي بقرءاه هذه المقالة بتمعن والاستفادة من كل معلومة مذكورة، حيث نستعرض طرق مختلفة لتسليك أحواض الحمام والمطبخ بكل سهولة.

حل مشكلة انسداد حوض الحمام والمطبخ

انسداد أحواض المطبخ والحمام مشكلة كبيرة قد تواجه سيدة المنزل، وتكون في المطابخ بنسبة أكبر بسبب بقايا الطعام والدهون والزيوت التي تقع في الحوض وتؤدي لانسداده، وهذا يوقف سير العمل في المطبخ ويجعل ست البيت تشعر بالتوتر في حالة تأخر وصول السباك للمنزل، لذلك نأتي لك سيدتي في هذا المقال بطرق مختلفة لتسليك أحواض المنزل دون الحاجة للسباك نتعرف عليها خلال السطور القادمة.

طريقة تسليك الحوض بملح الليمون

أولاً نحضر القليل من ملح الليمون ونضعه في الحوض.

ثانياً نقوم بسكب كمية من الكلور الأبيض عليه ونتركه قليلاً مدة من خمسة لعشر دقائق.

وسوف يبدأ مفعول تفاعل المادتين سوياً نقوم بسكب الكثير من الماء في الحوض.

وعلى الفور ستلاحظين زوال الانسداد سريعاً.

ويجب ارتداء كمامة لأن مفعول ملح الليمون مع الكلور يؤدي لروائح نفاذه ومؤذية للجهاز التنفسي.

طريقة تسليك الحوض بالكربونات

نحضر كوب من بيكربونات الصوديوم ونسكبه في الحوض.

كما نقوم بسكب ماء ساخن عليه.

وبعدها نقوم بإضافة كوب آخر من البيكربونات مع نصف كوب من الخل الأبيض.

ثم نضع سدادة الحوض حتى نجد ظهور فقاعات نقوم بإزاحة السدادة.

وسكب كوبين من الماء الساخن لتنظيف الحوض تماماً.

تسليك الحوض بالخل

نجد أكثر الطرق فعالية في تسليك الأحواض هو مزج الخل مع البيكنج صودا.

حيث نقوم بوضع نصف فنجان من البيكنج صودا في الحوض.

كما نقوم بوضع نصف فنجان من الخل عليه ببطء.

وسوف تلاحظين زوال الانسداد على الفور.

المشروبات الغازية لتسليك الأحواض