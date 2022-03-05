شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% علي كل المنتجات

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بتقديم وعرض أكبر الخصومات الكبيرة مع أروع العروض المذهلة جدًا التي تعمل الشركة على توفيرها، حيث أن شركة اكسترا تكون متميزة في تقديم تلك الخصومات والعروض بسعر يناسب ويوافق كل مقيم في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا تعتبر من الشركات المتخصصة في البيع لكل الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة.

عروض اكسترا الأسبوعية لكل شخص يرد التميز عروض مميزة علي الهواتف الذكية

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة لبيع كل الكهربائيات وأيضًا الإلكترونيات التي تعمل شركة اكسترا على توفيرها بسعر قليلًا يتوافق ويتناسب مع كل شخص مقيم ومتواجد بالمملكة العربية السعودية، لكي يتسطيعوا الحصول والاستحواذ على جميع مطالب واحتياجات الزبائن من أجهزة وأدوات منزلية وكذلك أجهزة كهربائية، كما تعد شركة اكسترا شركة مساهمة دخلت للأسواق المالية والمركزية بالمملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع تكنو بوفا 2 سعة 128 جيجا بايت 4 جي باللون الفضي يكون بسعر 759 بدلًا من 829 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع تكنو سبارك 7 برو سعة 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 599 بدلًا من 629 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية سماعات الرقبة من النوع هواوي فري ليس التي تدعم البلوتوث باللون الأسود سعرها يكون 149 بدلًا من 259 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية هاتف من النوع هواوي واي 6 بي باللون الأخضر سعة 64 جيجا بايت يكون بسعر 569 بدلًا من 599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الشهرية