شوف أحدث عروض اكسترا هايبر ماركت Extra offers في كل فروع المملكة العربية السعودية لفترة محدودة

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتميزة بكافة فروع إكسترا ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خصومات عديدة على أسعار الأجهزة بأنواعها، والتي تشمل كثير من التخفيضات المميزة على أسعار منتجات مختلفة كالجوالات، وأجهزة المطبخ، وغيرهم من العروض الحصرية المتنوعة، كما بالماركت تخفيضات أخرى عديدة، والتي يمكنكم أيضاً الحصول عليها من خلال Extra online عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية Extra market offers

تتوفر بفروع اكسترا ماركت Extra market offers خصومات مميزة على أسعار أجهزة المطبخ، ومن بينهم: خصم مميز على سعر نينجا المقلاة بدون زيت 5.2 لتر، وخصم آخر منهم على سعر 1750 واط، وتخفيض آخر منهم على سعر برينسيس القلاية الهوائية 5.5 لتر، وقوة 1700 واط، بخاصية البخار باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر برنسيس المقلاه الهوائية بقوة 1800 واط، بحجم 5.2 لتر باللون الأسود، وتوفير آخر منهم على سعر مقلاة ايزي فراي 1.6 كيلو، وبقوة 1700 واط، ولديهم أيضاً خصومات أخرى على أسعار المقلايات بدون زيت من كلاس برو بحجم 3.2 لتر.

تخفيضات حصرية متنوعة اليوم بفروع اكسترا ماركت بالسعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتنوعة اليوم بفروع اكسترا ماركت Extra market المتوفرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر كيينود القلاية الهوائية والفرن متعددة الوظائف بقوة 2000 واط بسعة 11 لتر، كما بالفروع خصومات مميزة على أسعار المقلايات بدون زيت من ديلونجي 1.7 كجم، بقوة 1000 واط وحتى 1400 واط باللونين الأبيض والأسود، وبالماركت خصم آخر على سعر القلاية الهوائية من فيليبس 1.2 كجم، 6.2 لتر، وقوة 2000 واط باللون الوردي، كما بالفروع خصم مميز على سعر قلاية الهواء بدون زيت باللون الأسود من ماركة Philips المتميزة، وغيرهم.

خصومات اكسترا الأسبوعية على أسعار منتجات أخرى في السعودية EXTRA

تتوفر كثير من التخفيضات المميزة على أسعار منتجات مختلفة، ومنهم: خصم مميز على سعر: كيينود العجانة مع طبخ متعدد الوظائف 1500 واط، وسعة 6.7 لتر، كما لديهم خصم خاص على سعر عجانة شيف إكس إل Keenwood بقوة 1700 واط، وغيرهم من الخصومات الأخرى.