هذا المقال احذروا سم قاتل.. هذا الجزء من الدجاج يجب التخلص منه فورا وتطهير مكانة بالخل والملح ظهر اولا علي موقعنا ثقفني وسوف يتم التبليغ في حال سرقته احذر تناول هذا الجزء من الدجاج به سم قاتل الدجاج من المأكولات اللذيذة التي يحبها العديد من الناس وذلك لانه يحتوي على العديد من الفوائد كما انه غني بالبروتين ‏ويمكن... هذا المقال...

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