طريقة تحضير النوجا في المنزل خطوة بخطوة

النوجا من الحلويات اللذيذة والمحببة للأطفال، ويمكن إعداد النوجا بالمكسرات في المنزل في 20 دقيقة فقط، وبمكونات متوفرة في كل منزل.

2 بياض بيضة في درجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

300 جرام من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 كوب من النشا.

كوب فواكه مجففة أو مكسرات حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح

ربع كوب ماء

كوب شيكولاتة بيضاء.

مقادير النوجاطريقة عمل النوجا بالخطوات

ملاحظة قبل عمل تلك الوصفة يجب ضبط التوقيت جيدًا بحيث تضيف كل مكون في الوقت المناسب.

نحضر وعاء ونضع فيه السكر والماء ونرفعه على النار ونقلبهم حتى يغلي الخليط، وحاول أن تمسح الجوانب بفرشاة حتى تتخلص من أي سكر متكتل على الجوانب، ويجب أن تصل درجة حرارة إلى 300 درجة مئوية، ويمكنك استخدام ميزان حرارة لضبط الحرارة إن وجد أو انتظري حتى يبدأ لون الشراب من الاقتراب للون الأصفر الفاتح.

عندما يقترب شراب السكر من درجة الحرارة المناسبة ، ابدأ في خفق بياض البيض مع الملح حتى يصبح أبيض وناعم>

نضيف عسل النحل وعصير الليمون مع التقليب حتى يغلي المزيج مرة أخرى.

نبدأ في صب خليط العسل الساخن فوق خليط البيض ببطء وحرص، لكن ابدأي بأخذ ربع الكمية أولًا وصبيها فوق البيض واتركي الباقي على نارهادئة مع الاستمرار في الخفق، ثم اضيفي باقي العسل بالتدريج حتى يتم طهي البيض وتنتهي كل كمية العسل.

لاحظي أنه يجب أن يكون لون العسل كما بالصورة.

نضيف الشيكولاتة البيضاء المكسرة لقطع والمكسرات لمزيج النوجا، ونقلبهم جيدًا حتى يتم توزيعها على الخليط بشكل متجانس.

نحضر صينية نظيفة ونغلفها بورق الزبدة.

نستخدم مصفاة لتوزيع طبقة من النشاء فوق ورق الزبدة، ثم نصب النوجا فوق النشاء ونوزعها في الصينية.

نضع طبقة من المكسرات على الوجه، ونرش طبقة من النشاء ع الوجه ونضغطها باليد.

نضعها في الثلاجة حتى تجف، ويجب تركها ليلة كاملة قبل التقطيع حتى يصبح قوامها متماسك، ثم نقطعها باستخدام سكين مغطاة بالنشاء أو بمادة مانعة للالتصاق.

ويتم إخراجها من الصينية وحاولي إزالة النشاء الزائد من فوقها وبالهناء والشفاء.