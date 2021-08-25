خلطة سحرية بالكوكاكولا لتبييض الأماكن الداكنة ولن تصدقي في ثلاث أيام فقط

تعد خلطة التبييض بالكولا من أفضل وأكثر الخلطات التى يمكن الحصول منها على نتيجة سريعة ومذهلة لتبييض البشرة، والكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على بشرة نقية وبيضاء خالية من العيوب، وهناك سوف نقدم طريقة سحرية بصورة بسيطة حتي تستطيع الفتيات تحضيرها في المنزل بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تؤدي إلى تلف البشرة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضير ها وسوف نحصل على نتيجة رائعة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة الكوكاكولا للتبييض في ثلاث أيام فقط. مكونات خلطة الكوكاكولا للتبييض مكونات خلطة الكوكاكولا للتبييض تتكون خلطة الكوكاكولا للتبييض بمكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من الكولا

حبة من الأسبرين

ملعقة كبيرة من الشوفان.

قليل من الكولا.

ملعقة من النشا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل خلطة الكوكاكولا للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الاسبرين ثم نضيف ملعقتان من الكولا ونقلب جيدا حتى تذوب حبة الاسبرين. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من النشا مع التحريك المستمر، ثم نضيف ملعقة من الشوفان ونقلب جيدا. ثم نقوم بإضافة القليل من الكولا حتى يسهل الخلط ونحصل على خليط كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة تطبيق سهلة لعمل خلطة الكوكاكولا للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بتطبيق الخلطة على الأماكن الداكنة ونقوم بعمل مساج بأطراف الأصابع على شكل حركة دائرية على البشرة.

ثم نترك يجف قليلا بعد ذلك نفركه ونغسل البشرة بالماء الفاتر مع الاستمرار على هذه الخلطة ثلاثة أيام متتالية حتى نحصل على نتيجة مدهشة. فوائد الكولا للبشرة فوائد الكولا للبشرة هناك عدة فوائد للكوكاكولا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- تعمل الكولا على شد ترهلات البشرة بشكل ملحوظ.

تساعد في تنقية المسام وتنظف البشرة بعمق وتزيل الأوساخ بشكل كبير.

تزيل خلايا الجلد الميتة والأتربة العالقة على سطح البشرة. الوسوم

تعد خلطة التبييض بالكولا من أفضل وأكثر الخلطات التى يمكن الحصول منها على نتيجة سريعة ومذهلة لتبييض البشرة، والكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على بشرة نقية وبيضاء خالية من العيوب، وهناك سوف نقدم طريقة سحرية بصورة بسيطة حتي تستطيع الفتيات تحضيرها في المنزل بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تؤدي إلى تلف البشرة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضير ها وسوف نحصل على نتيجة رائعة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة الكوكاكولا للتبييض في ثلاث أيام فقط. مكونات خلطة الكوكاكولا للتبييض مكونات خلطة الكوكاكولا للتبييض تتكون خلطة الكوكاكولا للتبييض بمكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من الكولا

حبة من الأسبرين

ملعقة كبيرة من الشوفان.

قليل من الكولا.

ملعقة من النشا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل خلطة الكوكاكولا للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الاسبرين ثم نضيف ملعقتان من الكولا ونقلب جيدا حتى تذوب حبة الاسبرين. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من النشا مع التحريك المستمر، ثم نضيف ملعقة من الشوفان ونقلب جيدا. ثم نقوم بإضافة القليل من الكولا حتى يسهل الخلط ونحصل على خليط كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة تطبيق سهلة لعمل خلطة الكوكاكولا للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بتطبيق الخلطة على الأماكن الداكنة ونقوم بعمل مساج بأطراف الأصابع على شكل حركة دائرية على البشرة.

ثم نترك يجف قليلا بعد ذلك نفركه ونغسل البشرة بالماء الفاتر مع الاستمرار على هذه الخلطة ثلاثة أيام متتالية حتى نحصل على نتيجة مدهشة. فوائد الكولا للبشرة فوائد الكولا للبشرة هناك عدة فوائد للكوكاكولا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- تعمل الكولا على شد ترهلات البشرة بشكل ملحوظ.

تساعد في تنقية المسام وتنظف البشرة بعمق وتزيل الأوساخ بشكل كبير.

تزيل خلايا الجلد الميتة والأتربة العالقة على سطح البشرة.

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