دراسة: علاقة تناول الجوز بطول العمر

المكسرات بشكل عام من أفضل أنواع الأطعمة التي لها فوائد عدة على الصحة، وينصح معظم مختصو التغذية بضرورة إدخالها للنظام الغذائي وتناولها يوميًا، ولكن دون إفراط، حتى تتحقق فوائدها ولا تضر الصحة، ومن أشهر أنواع المكسرات هو الجوز، الذي تحدثت كثير من الدراسات الطبية عن فوائده أخرها الدراسة التالية التي ربطت بين تناوله وطول العمر، إليكم التفاصيل.

الجوز وطول العمر:

ضمن دراسة جديدة أجريت بجامعة هارفارد، ثبت أن هنالك ارتباط بين تناول المزيد من الجوز ومتوسط العمر وانخفاض مخاطر الوفاة بشكل عام، خاصة بين كبار السن.

وتوصلت الدراسة المنشورة في دورية Nutrients العلمية مؤخراً، إلى عدة نتائج تؤكد ذلك وفق أرقام توضيحية وهي كالتالي:

تناول الجوز يخفض خطر الوفاة من جميع الأسباب المؤدية للوفاة بنسبة 14 بالمئة.

الجوز يخفض خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 25 بالمئة.

تناول الجوز يزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 1.3 عام.

تفاصيل الدراسة:

ووفق موقع "سكاي نيوز" توصل الباحثون إلى تلك النتائج من خلال تحليل بيانات سابقة لأكثر من 14ألف امرأة (متوسط ​​عمرهن 63 عام)، إضافة إلى تحليل بيانات أكثر من 26ألف رجل مسن، تضمن ذلك مسحاً لاستهلاكهما من الجوز أيضاً.

كان جميع هؤلاء المشاركين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام في البداية، وقام الباحثون بفحص وجباتهم الغذائية كل 4 سنوات لمدة 20 عاماً تقريباً، ومن خلال ذلك تمكن الباحثون من رسم علاقة بين استهلاك الجوز ومتوسط ​​العمر المتوقع.

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