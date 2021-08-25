فوائد زيت الزيتون الجمالية للعناية بالشفاه

فوائد زيت الزيتون الجمالية للشفاه، من أشهر الزيوت الطبيعية هو زيت الزيتون لأنه له فوائد مختلفة سواء كانت فوائد صحية والحفاظ على صحة الجسم وطرد السموم وتقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين وزيادة الكوليسترول في الدم وكذلك له فوائد جمالية سواء كانت للشعر وحمايته من الجفاف وتحفيز نمو الشعر لتكثيف الشعر أو للشفاه ومنع ظهور تشققات الشفاه والتخلص منها واليوم نحدثكم عن فوائد زيت الزيتون للشفاه والعناية بها بزيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون للعناية بالشفاه

تتعرض الشفاه في الكثير من الأوقات للجفاف والتشققات التي تكون مؤلمة وينتج عنها ظهور بعض بقع الدم بسبب هذه التشققات ويحدث الجفاف كثيرًا في فصل الشتاء وتقلبات الفصول كما ويمكن أن يحدث بسبب قلة العناية بترطيب الشفاه.

لهذا عند استخدام زيت الزيتون للشفاه فإن ذلك يوفر لها العديد من المزايا مثل:

يقضي على تشققات الشفاه ويجعلها رطبة ولينة.

توحيد لون الشفاه ويزيل الخلايا الجلدية الميتة المتقشرة على الشفاه.

يمنع نمو البكتيريا على الشفاه.

يجعل الشفاه ناعمة من خلال تقشيرها بسهولة.

يوفر للشفاه الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها.

وصفات زيت الزيتون للشفاه

وللاستفادة من جميع فوائد زيت الزيتون للشفاه إليكم بعض خلطات زيت الزيتون للعناية بالشفاه في المنزل وبسهولة مع الحرص على مداومة استخدام تلك الوصفات على الشفاه من فترة لأخرى وخاصةً في أوقات فصل الشتاء:

وصفة زيت الزيتون لتقشير الشفاه وتغذيتها

في تلك الوصفة نحتاج مقدار متساوي زيت لوز وزيت زيتون بكر مع مقدار ملعقة واحدة لها حجم صغير من العسل الأبيض ومثلها ملعقة سكر بعد مزج المقادير نطبقها على الشفاه ونحركها دائريًا ونتركها عشر دقائق أو ربع ساعة قبل شطف الشفاه.

وصفة زيت الزيتون لترطيب الشفاه

نحتاج هنا إلى زيت الزيتون والفازلين فقط ونضع مقدار مناسب من كلا منهما ونخلط الزيت مع الفازلين جيدًا وبعدها يتم فرد الفازلين على الشفاه برفق من أجل ترطيبها.

وصفة زيت الزيتون للتخلص من جفاف الشفاه

أما هنا نحتاج فقط لزيت الزيتون مع السكر البني لأنه فعال في إزالة خلايا الجلد الميتة والتشققات عن الشفاه وعندما يصير المزج جاهزًا نضعه على كلا الشفتين ونقشر برفق خمس دقائق قبل إزالته.