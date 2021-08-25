ترطيب الشفاه وتقشيرها بالعسل وفوائد عديدة للشفاه

ترطيب الشفاه وتقشيرها بالعسل، الشفاه من الأجزاء التي تحتاج لمقدار من الاهتمام والعناية بها لأنها قد تصاب بالتشقق أو الجفاف أو فقدان لمعتها ولونها الوردي ولكن بعض الفتيات يهملن الشفاه كثيرًا حتى تصاب بتلك الأعراض السابقة فقد يكون السبب في عدم معرفة طريقة العناية بالشفاه والمواد المطلوبة لهذا نقدم لكم فوائد العسل للشفاه وطريقة استخدام من أجل ترطيب وتقشير الشفاه لتنعيمها واحتفاظها الوردي الجميل.

فوائد العسل الجمالية للشفاه

سبب استخدام العسل للعناية بالشفاه هو محتواه المرتفع من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الطبيعية التي تحافظ على الشفاه وتمنع نمو البكتيريا وكذلك تخلصها من الجلد الميت الذي يجعل الشفاه باهتة والكثير من المواد الطبيعية التي يحتوي عليها العسل وتجعل شكل الشفاه أجمل والكثير من الفوائد الأخرى للشفاه مثل:

يعمل العسل على جعل الشفاه رطبة وناعمة ولامعة.

يزيد من جاذبيتها ولونها الوردي الرائع.

مفيد للأشخاص الذين يعانون من اسمرار جانبي الشفاه أو الشفاه عامة بسبب عوامل كثيرة حيث يساعد الشفاه في استعادة لونها الطبيعي.

يخلص الشفاه من الخلايا الميتة وتقشيرها لتكون أكثر نعومة.

وصفات العسل للعناية بالشفاه

بعد معرفة جميع فوائد العسل للشفاه والتي تجعل شكل الشفاه أفضل وأجمل بالتأكيد نرغب في معرفة طرق العناية بالشفاه باستخدام العسل وهناك أكثر من وصفة من وصفات العسل تخلصنا من تلك المشاكل التي تواجهنا ومن طرق استخدام العسل للشفاه:

وصفة العسل لتنعيم الشفاه

نجهز خليط متساوي الكميات من زبدة الكاكاو مع العسل الأبيض وكذلك زيت جوز الهند الأصلي المزيج الناتج يتم تطبيقه على الشفتين برفق والتدليك حركات دائرية برفق أيضًا حتى تمر خمس دقائق تقريبًا وذلك قبل النوم.

وصفة العسل لتفتيح لون الشفاه

ولمن يعانون من مشكلة لون الشفاه الباهت أو الداكن تساعد تلك الوصفة في استعادة لون الشفاه الوردي الطبيعي وهي عبارة عن خليط متساوي من عصير الليمون والعسل وتغطية الشفاه بهذا الخليط ونفركها برفق باستخدام فرشاة أسنان قديمة ناعمة وبعد ربع ساعة نغسلها بماء دافئ.