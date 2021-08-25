طريقة عمل بيتزا الطاسة الأصلية في المنزل بمكونات بسيطة وإمكانيات سهلة ونفس المذاق

طريقة عمل بيتزا الطاسة الأصلية ، تعد البيتزا من الأكلات البسيطة التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، ولكن قد تجد ربة المنزل صعوبة في تشغيل الفرن ووضع البيتزا به وانتظار نضجها، ولكن مع بيتزا الطاسة من الممكن أن تنتهي تلك المشكلة إلى الأبد، حيث من الممكن الاستمتاع بطعم البيتزا الأصلي بالمكونات المتواجدة في أي مطبخ ببساطة في الطاسة على البوتوجاز، للحصول على المذاق المميز، فتعرف بيتزا الطاسة باسم البيتزا السائلة، والتي يمكن إعدادها بكل سهولة وبساطة وبدون ألم.

طريقة عمل بيتزا الطاسة الأصلية

تبحث كافة ربات البيوت دائمًا لمعرفة الطرق المختلفة لإعداد الاطعمة الصحية في المنزل، وخاصة بعد انتشار الأوبئة والفيروسات التي أدت إلى خوف الأمهات من تناول الأطعمة خارج المنزل، ونظرًا لأن البيتزا من أكثر الأكلات طلبًا ويمكن تحضيرها في كافة الأوقات العادية والمناسبات المختلفة، فالجميع يبحث عن طرق إعدادها.

ويمكن عمل بيتزا الطاسة عن طريق إحضار المكونات التالية :

كوب ونصف من الدقيق.

ثلاثة ملاعب من الحليب البودرة.

معلقة صغيرة من الخميرة.

معلقة سكر.

نصف معلقة ملح.

رشة زعتر.

كوب وربع من الماء.

ربع كوب من زيت الزيتون.

صلصة طماطم للحشوة.

شرائح بصل.

فلفل أحمر وأخضر مقطع.

معلقة من الثوم المفروم.

رشة من الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

فلفل أحمر.

لحمة مفرومة معصجة.

في إناء على النار يضاف زيت الزيتون وشرائح البصل والفلفل الأحمر والأخضر والثوم والملح ويقلب الجميع جيدًا مع مراعاة أن تكون النار هادئة.

بعد أن يصل الخليط إلى اللون البني، يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يمتزج الخليط جميعًا.

في الخلاط الكهربائي تضاف كافة المكونات الجافة أولا وبعدها السائلة، وتخلط جيدًا للحصول على خليط سائل كالكريب.

في مقلاة على النار توضع العجينة بها ويجب أن تكون غير لازقة لكي لا تلتزق بها البيتزا.

يوضع القليل من الزيت في المقلاة ثم الخليط السائل للبيتزا.

يترك سطح العجين حتى يجف وبعدها تضاف صلصة البيتزا والحشوات المفضلة وشرائح البصل والزيتون واللحم المفرو.

تضاف إلى البيتزا أنواع الجبنة المفضلة.

يغطى الوعاء جيدًا ويترك حتى ينضج، وتصبح البيتزا جاهزة حتى يتحول لونها إلى البني من الأسفل، ويمكن تقسيم العجينة على أكثر من مرة للحصول على مذاق مميز، وتقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة والسلطات.

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