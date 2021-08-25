كبسة الدجاج السعودية طريقة عملها في البيت مع طريقة عمل صلصة الدقوس الشهية بكل سهوله

كبسة الدجاج السعودية، يشتهر المطبخ السعودي بتقديم كل ما هو جديد وشهي من حيث الأكلات والحلويات التي يقوم بطرق بتحضيرها بشكل صحيح وأيضا بطرق عديدة ومتميزة، فمن مميزات المطبخ الخليجي خاصة المطبخ السعودي بأنه يقدم أكلات صحية وأكلات دايت لمن يرغبون في تناول تلك الوجبات التي يتمتع بها الكثيرون فهناك مطاعم كثيرة خليجية يترددون عليها ضيوف هذه البلدان، لذا نتحدث اليوم عن المطبخ السعودي وطرق عديدة لتحضير كل ما هو لذيذ وشهي لكبسة الدجاج السعودية. مكونات كبسة الدجاج السعودية أربع كوب من الأرز المنقوع البسمتي

نصف كيلو من البندورة المفرومة

خمس ملاعق من زيت الذرة

خمس قطع صدور الدجاج

ملعقة كبيرة من ملح الطعام

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من بهارات الكبسة

عود من القرفة مع ثلاث ورقات غار

ثلاث قرون من الفلفل الحار حسب الحاجة

بصلة متوسطة الحجم مقطعة

لتر من الماء الدافئ

أربع ملاعق كبيرة من مفروم البندورة

ثلاث حبات من القرنفل الحصى

ثلاث حبات من اللومي طريقة التحضير أحضري قدر عميق ثم ضعي فيه الفلفل الأسود وحبات اللومي والملح وجميع البهارات السابق ذكرها ثم اتركي القدر لحين استخدامه

ثم أحضري قدر متوسط الحجم ثم ضعي فيه زيت الذرة ثم ارفعي القدر على النار قليلا حتى يسخن الزيت.

ثم ضيفي البصل المقطع في الوعاء وقلبيه جيدا لمدة دقيقة ومن ثم ضعي الملح والبهارات السابق ذكرها مع البصل

وقلبي المكونات جيدا وبعدها ارفعي القدر من على النار واتركيه جانبا

ثم قطعي صدور الدجاج مكعبات صغيرة ومن ثم ضعيها على البصل والتوابل السابق تحضيرها ثم قلبي المكونات جيدا

ثم ارفعي الخليط ثانية على النار المتوسطة الحرارة مع وضه البهارات الصحيحة واتركي القدر على النار لمدة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر

ثم ضعي البندورة المفرومة على المكونات ومن ثم ضيفي كمية مناسبة من الماء على الخليط وقلبيه جيدا حتى يتجانس الجميع.

ثم ضيفي الأرز البسمتي المنقوع على الخلطة ثم غطي القدر بكمية وفيرة من الماء ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى تستوي كبسة الدجاج

ومن ثم قومي برفع القدر من على النار بعد التأكد من تسوية الكبسة بالدجاج ثم اتركي القدر جانيا لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك أحضري طبق واسع ومسطح ثم اقلبي فيه كبسة الدجاج السعودية بداخله ثم زيني الطبق بقليل من الزبيب أو البصل المحمر مع سلطة دقوس أن أمكن. تحضير صوص الدقوس للكبسة بالدجاج أربع فصوص من الثوم المفروم

قرن من الفلفل الحار

ربع كيلو بندورة مفرومة

نصف ملعقة كزبرة بودر مكونات كبسة الدجاج السعوديةطريقة التحضيرتحضير صوص الدقوس للكبسة بالدجاج ملعقة من ملح الطعام طريقة التحضير أحضري طبق ثم ضعي فيه الثوم المهروس والبندورة المفرومة وملح الطعام والكزبرة البودر ثم حركي المكونات واتركيهم جانبا

ضعي البندورة في وعاء الخلاط الكهربي مع الثوم والتوابل السابق ذكرها ثم شغلي الخلاط حتى يمتزج المكونات جيدا.

ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود على الخليط ومن الممكن أن تضيفي ربع كوب من الماء ثم قلبي المكونات بواسطة الخلاط.

ومن ثم أحضري وعاء صغير الحجم ثم ارفعيه على النار وضعي فيه صوص الدقوس ثم قلبيه لمدة ثلاث دقائق حتى تستوي البندورة مع مكونات التوابل.

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه خمس دقائق حتى يبرد ومن ثم أحضري طبق عميق للدقوس ثم اسكبي فيه صلصة الدقوس بجانب كبسة الدجاج السعودية ثم قدميه بألف صحة وهنا. طريقة التحضير الوسوم

كبسة الدجاج السعودية، يشتهر المطبخ السعودي بتقديم كل ما هو جديد وشهي من حيث الأكلات والحلويات التي يقوم بطرق بتحضيرها بشكل صحيح وأيضا بطرق عديدة ومتميزة، فمن مميزات المطبخ الخليجي خاصة المطبخ السعودي بأنه يقدم أكلات صحية وأكلات دايت لمن يرغبون في تناول تلك الوجبات التي يتمتع بها الكثيرون فهناك مطاعم كثيرة خليجية يترددون عليها ضيوف هذه البلدان، لذا نتحدث اليوم عن المطبخ السعودي وطرق عديدة لتحضير كل ما هو لذيذ وشهي لكبسة الدجاج السعودية. مكونات كبسة الدجاج السعودية أربع كوب من الأرز المنقوع البسمتي

نصف كيلو من البندورة المفرومة

خمس ملاعق من زيت الذرة

خمس قطع صدور الدجاج

ملعقة كبيرة من ملح الطعام

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من بهارات الكبسة

عود من القرفة مع ثلاث ورقات غار

ثلاث قرون من الفلفل الحار حسب الحاجة

بصلة متوسطة الحجم مقطعة

لتر من الماء الدافئ

أربع ملاعق كبيرة من مفروم البندورة

ثلاث حبات من القرنفل الحصى

ثلاث حبات من اللومي طريقة التحضير أحضري قدر عميق ثم ضعي فيه الفلفل الأسود وحبات اللومي والملح وجميع البهارات السابق ذكرها ثم اتركي القدر لحين استخدامه

ثم أحضري قدر متوسط الحجم ثم ضعي فيه زيت الذرة ثم ارفعي القدر على النار قليلا حتى يسخن الزيت.

ثم ضيفي البصل المقطع في الوعاء وقلبيه جيدا لمدة دقيقة ومن ثم ضعي الملح والبهارات السابق ذكرها مع البصل

وقلبي المكونات جيدا وبعدها ارفعي القدر من على النار واتركيه جانبا

ثم قطعي صدور الدجاج مكعبات صغيرة ومن ثم ضعيها على البصل والتوابل السابق تحضيرها ثم قلبي المكونات جيدا

ثم ارفعي الخليط ثانية على النار المتوسطة الحرارة مع وضه البهارات الصحيحة واتركي القدر على النار لمدة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر

ثم ضعي البندورة المفرومة على المكونات ومن ثم ضيفي كمية مناسبة من الماء على الخليط وقلبيه جيدا حتى يتجانس الجميع.

ثم ضيفي الأرز البسمتي المنقوع على الخلطة ثم غطي القدر بكمية وفيرة من الماء ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى تستوي كبسة الدجاج

ومن ثم قومي برفع القدر من على النار بعد التأكد من تسوية الكبسة بالدجاج ثم اتركي القدر جانيا لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك أحضري طبق واسع ومسطح ثم اقلبي فيه كبسة الدجاج السعودية بداخله ثم زيني الطبق بقليل من الزبيب أو البصل المحمر مع سلطة دقوس أن أمكن. تحضير صوص الدقوس للكبسة بالدجاج أربع فصوص من الثوم المفروم

قرن من الفلفل الحار

ربع كيلو بندورة مفرومة

نصف ملعقة كزبرة بودر مكونات كبسة الدجاج السعوديةطريقة التحضيرتحضير صوص الدقوس للكبسة بالدجاج ملعقة من ملح الطعام طريقة التحضير أحضري طبق ثم ضعي فيه الثوم المهروس والبندورة المفرومة وملح الطعام والكزبرة البودر ثم حركي المكونات واتركيهم جانبا

ضعي البندورة في وعاء الخلاط الكهربي مع الثوم والتوابل السابق ذكرها ثم شغلي الخلاط حتى يمتزج المكونات جيدا.

ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود على الخليط ومن الممكن أن تضيفي ربع كوب من الماء ثم قلبي المكونات بواسطة الخلاط.

ومن ثم أحضري وعاء صغير الحجم ثم ارفعيه على النار وضعي فيه صوص الدقوس ثم قلبيه لمدة ثلاث دقائق حتى تستوي البندورة مع مكونات التوابل.

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه خمس دقائق حتى يبرد ومن ثم أحضري طبق عميق للدقوس ثم اسكبي فيه صلصة الدقوس بجانب كبسة الدجاج السعودية ثم قدميه بألف صحة وهنا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبسة الدجاج السعودية طريقة عملها في البيت مع طريقة عمل صلصة الدقوس الشهية بكل سهوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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