التخلص من الشعر الزائد.. بدون ألم بديل الليزر الطبيعي والطريقة الأخيرة ستذهلك

التخلص من الشعر الزائد الذي يزعج العديد من السيدات خاصة بعد الزواج فقد يحرجهم منظر الشعر الزائد أمام أزواجهم، وينمو الشعر الزائد لدى السيدات نتيجة بعض الاضطرابات الهرمونية التي قد تحدث لهم وبالأخص بعد الزواج، وقد ينمو أيضاً الشعر الزائد في أماكن غير مرغوب بها بسبب زيادة نسبة هرمون الأندروجين، وفي هذا المقال سوف نقوم باستعراض جميع الوصفات التي تقلل من الشعر الزائد فقط تابعونا في الأسطر التالية.

التخلص من الشعر الزائد

لقد جئنا لكم اليوم بأهم الطرق والوصفات التي تساعد في إزالة الشعر الشعر الزائد والتي تعد بديل طبيعي لليزر بدون أي تكاليف باهظة الثمن، كما أنها مواد طبيعية تماماً وسوف وهي كالتالي:

الوصفة الأولى

المكونات:

• ملح طعام خشن

• صابون زيت الزيتون المبشور

• ماء الورد.

طريقة الاستخدام:

يتم خلط تلك المكونات جيداحتى يعطينا قوام كريمي، ثم يتم وضعه على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ويتم تركها لمدة 45 دقيقة ويشطف بعد ذلك بالماء، ثم يأتي هنا دور ماء الورد في الترطيب.

بديل الليزر

هي وصفة طبيعية وسهلة وتساهم بشكل فعال في إزالة الشعر بكل سهولة وبدون ألم، وهي كالتالي:

المكونات

نصف كوب من ملح الطعام.

ربع كوب من الماء الفاتر.

طريقة الاستخدام

يتم إزالة الشعر باستخدام الوسائل التقليدية المعتادة، ثم خلط تلك المكونات، ثم تترك على البشرة لمدة عشرة دقائق ثم يشطف جيدا بالماء الدافئ، وتكرر الوصفة يومياً، وبعد شهر واحد فقط سيختفي الشعر الزائد ولن ينبت مجدداً.

ازالة الشعر بالملح الإنجليزي

المكونات:

ملح إنجليزي.

ماء فاتر.

طريقة الاستخدام:

يتم إضافة الملح الإنجليزي على الماء ثم يتم وضع المحلول على المناطق المراد إزالة الشعر منها ويترك لمدة ساعة ثم يشطف جيدا بالماء الدافئ.

ملح البحر لمنع نمو الشعر

المكونات:

خمسة ملاعق من ملح البحر.

ستة ملاعق من الكركم.

خمسة ملاعق من الحليب.

طريقة الاستخدام:

يتم خلط تلك المكونات جيدا حتى يصبح قوامها بشكل عجينة، ثم تترك على المنطقة المراد إزالة الشعر منها لمدة ربع ساعة، ثم يشف الجسم بالماء الفاتر، وتكرر وصفة التخلص من الشعر الزائد مرة أسبوعيا.

التخلص من الشعر الزائد بماء البحر

تعد تلك الطريقة أحد أقدم الطرق المتبعة لدى بعض الشعوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتقوم فكرتها أن شدة ملوحة ماء البحر تتسبب في إتلاف بصيلات الشعر تحت الجلد، ولكن لابد من وجود جذور الشعر حتى تصبح الطريقة فعالة، حيث تقومين بإزالة الشعر بالشفرة أو بكريم إزالة مناسب، ثم يوضع ماء البحر على الجسم، ويتم تكرار تلك الطريقة بصفة يومية لمدة شهر، وبعدها سيختفي الشعر نهائياً.