الكريم المعجزة.. كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد ونفخ الخدود وتفتيح البشرة والجسم

كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد ونفخ الخدود وتفتيح البشرة تواجه الكثير من السيدات مشكلة تجاعيد البشرة وعلامات التقدم بالعمر التي تنتج مع مرور الوقت والتقدم في السن، وتعد هذه من العوامل الطبيعية، ولكنها تسبب الإزعاج وتدهور الحالة النفسية للمرآة، وترغب السيدات دائماً في التخلص من تجاعيد الوجه المزعجة والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه بالجبين وحول الفم، وهذا يجعلها مهوسة بدرجة كبيرة بشراء أنواع متنوعة من الكريمات بماركات عالمية تساعد في شد البشرة وزيادة نضارة وحيوية البشرة، ولكن هذا اعتقاد خطأ فهي تعمل على زيادة حساسية والتهاب البشرة وجفافها كما أنها تضر البشرة على المدى البعيد، ولكن نحن اليوم لدينا مكونات طبيعية تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وهو كريم لبان الدكر تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك وتجربيها. كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد ونفخ الخدود وتفتيح البشرة كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد ونفخ الخدود وتفتيح البشرة طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد وتفتيح البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه من خلال القيام بالآتي: المكونات: ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من هلام الصبار.

ملعقة فيتامين أي.

القليل من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بوضع لبان الدكر بعد أن يتم طحنه في الكبة الكهربائية وتطحن حتى أن تصبح بودر.

بعد أن يتم طحنه في الكبة الكهربائية وتطحن حتى أن تصبح بودر. نقوم بإضافة جل الصبار للخليط ويضاف له النشا وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.

يتم بعد ذلك إضافة فيتامين أي وزيت شجرة الشاي ونقلب المكونات سوياً من جديد حتى أن نحصل على قوام كريمي ناعم.

يوضع الكريم في عبوة محكمة الغلق ويتم استخدامه بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج قبل الذهاب للنوم. وصفات طبيعية من لبان الدكر لنفخ الخدود وشد الوجه يتم تحضير هذه الوصفة ويتم استخدامها للقيام بنفخ الوجه وشد الوجه و التخلص من التجاعيد من خلال القيام بوضع لإناء على

من خلال القيام بوضع لإناء على النار ويوضع على النار ومن ثم يتم إضافة كمية من ماء الورد ولبان الدكر وماء مقطر ويترك حتى يغلي ومن ثم يرفع ويترك حتى يبرد.

يصفى الخليط ويوضع في زجاجة بخاخ ويرش على الوجه في الصباح وفي المساء بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهر. وصفات طبيعية من لبان الدكر لنفخ الخدود وشد الوجه الوسوم

كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد ونفخ الخدود وتفتيح البشرة تواجه الكثير من السيدات مشكلة تجاعيد البشرة وعلامات التقدم بالعمر التي تنتج مع مرور الوقت والتقدم في السن، وتعد هذه من العوامل الطبيعية، ولكنها تسبب الإزعاج وتدهور الحالة النفسية للمرآة، وترغب السيدات دائماً في التخلص من تجاعيد الوجه المزعجة والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه بالجبين وحول الفم، وهذا يجعلها مهوسة بدرجة كبيرة بشراء أنواع متنوعة من الكريمات بماركات عالمية تساعد في شد البشرة وزيادة نضارة وحيوية البشرة، ولكن هذا اعتقاد خطأ فهي تعمل على زيادة حساسية والتهاب البشرة وجفافها كما أنها تضر البشرة على المدى البعيد، ولكن نحن اليوم لدينا مكونات طبيعية تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وهو كريم لبان الدكر تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك وتجربيها. كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد ونفخ الخدود وتفتيح البشرة كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد ونفخ الخدود وتفتيح البشرة طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد وتفتيح البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه من خلال القيام بالآتي: المكونات: ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من هلام الصبار.

ملعقة فيتامين أي.

القليل من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بوضع لبان الدكر بعد أن يتم طحنه في الكبة الكهربائية وتطحن حتى أن تصبح بودر.

بعد أن يتم طحنه في الكبة الكهربائية وتطحن حتى أن تصبح بودر. نقوم بإضافة جل الصبار للخليط ويضاف له النشا وتقلب المكونات معاً بشكل جيد.

يتم بعد ذلك إضافة فيتامين أي وزيت شجرة الشاي ونقلب المكونات سوياً من جديد حتى أن نحصل على قوام كريمي ناعم.

يوضع الكريم في عبوة محكمة الغلق ويتم استخدامه بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج قبل الذهاب للنوم. وصفات طبيعية من لبان الدكر لنفخ الخدود وشد الوجه يتم تحضير هذه الوصفة ويتم استخدامها للقيام بنفخ الوجه وشد الوجه و التخلص من التجاعيد من خلال القيام بوضع لإناء على

من خلال القيام بوضع لإناء على النار ويوضع على النار ومن ثم يتم إضافة كمية من ماء الورد ولبان الدكر وماء مقطر ويترك حتى يغلي ومن ثم يرفع ويترك حتى يبرد.

يصفى الخليط ويوضع في زجاجة بخاخ ويرش على الوجه في الصباح وفي المساء بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهر. وصفات طبيعية من لبان الدكر لنفخ الخدود وشد الوجه

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