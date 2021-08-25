عشبه مذكوره في القرآن لتطويل وتكثيف الشعر في أيام فقط معجزة

تعد عشبة الريحان من الأعشاب الطبيعية التي ذكرت في القرآن وبالاخص في سورة “الواقعة” ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿89﴾وتحمل الكثير من الفوائد في زيادة كثافة الرموش والشعر ومنع التساقط وعلاج الصلع، واشتهرت منذ قديم الزمان وكثرت استخداماته بين الأشخاص، من أجل الاستفادة من فوائده المذهلة، ويوجد به العديد من المعادن الهامة ، وقد انتشر بشكل واسع في المغرب وفي بلاد الشام والكثير من المناطق المتنوعة، ونحن اليوم سوف نتعرف على الفوائد المذهلة وطريقة استخدامه.

1-التخلص من كافة مشاكل تساقط الشعر.

2-يستخدم في علاج الصلع لدى فئة كبيرة من الأشخاص.

3-يقضي على مشكلة جفاف الشعر، ويمنح الشعر الرطوبة والنعومة الازمة.

4-يزيد من نعومة الشعر ويصبح حرير.

5-يزيد من طول وكثافة الشعر بوقت قصير.

6-يقضي على مشكلة تقصف الشعر.

7-يمنح الشعر الامعة الطبيعية الهامة للشعر.

يتم استخدام الريحان للشعر من خلال تجفيفه وطحنه جيدا حتي يصبحو ناعم للغاية ويكون على هيئة بودرة، وقومي بأخذ حوالي 30 جرام من البودرة وتوضع في كوب ويضاف لها عصير ليمونة طازجة ومعلقتين من زيت الزيتون ومعلقتين من الزبادي.

تمزج كافة المكونات معاً وقومي بإحضار قطعة من القطن وعلى أن تكون نظيفة ومعقمة، وتغمس قطعة القطن في المزيج، وتمسح بها فراغات الشعر، ومن ثم قومي بفرك الشعر بداية من فروة الرأس برفق مع عمل حركات دائرية لمدة 3 دقائق متواصلة دون القوة حتى لا تعرضين الشعر للصلع، وكوني حريصة على أن يصل لفروة الرأس بطريقة جيدة.

بعد أن تمر الثلاث دقائق سوف يملكك شعور بالوخز، وهذا يشير إلى تفاعل المزيج مع فروة الرأس وهذا مؤشر جيد.

بعد ذلك انتقلي لخصلات الشعر وهكذا واحرصي على تكرار هذه التجربة، حتى أن يصبح لون الشعر أسود ويساعد على انبات الشعر مجدداً.

مع الحرص على عدم غسل الشعر بشكل مباشر، ولكن يجب أن تترك حتى الصباح وتغسل باليوم الثاني بالشامبو والماء.

وقد يظهر عليك بقايا الجلد الميت بعد أن تقوم بهذه الوصفة لأن هذا يشير لفعالية الوصفة، وقد تختفي في خلال يومين وبعد ذلك تلاحظين نمو وإنبات الشعر.

جل الصبار يستخدم لعلاج تساقط الشعر ويعمل على انبات الفراغات وله أيضًا تأثيرات ترطيب ومضادة للالتهابات لذلك يمكن أن يساعد في تهدئة مشاكل فروة الرأس وترطيب الشعر.و يمكن أن يقلل الصبار من قشرة الرأس ويساعد على تطويل وتنعيم الشعر في وقت قصير من بداية استخدامه فهو له الكثير من الفوائد السحرية للشعر.