عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,24 آب (اغسطس) 2021 - 12:59
عمل باحثون روس أخيرا على تعديل لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، والذي تم اعتماده في نحو 70 دولة حول العالم، وبدأ التطعيم به منذ أكثر من عام، لاستخدامه ضد متحور دلتا من الفيروس.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن رئيس معهد جاماليا، ألكسندر جينزبرج قوله: "اللقاح المركب موجود بالفعل في الثلاجة"، مضيفاً أنه من المبكر للغاية التحدث عن نسبة فعاليته.
لقاح سبوتنيك لايت معزز للتطعيم الكامل
ويأتي هذا وفقا لوكالة الأنباء الألمانية في الوقت الذي تعمل فيه جهات إنتاج أخرى في أنحاء العالم بالفعل لتعديل لقاحاتها من أجل مواجهة دلتا، فيما دعا جينزبرج، إلى استخدام لقاح يسمى "سبوتنيك لايت" كمعزز لمن تلقوا تطعيماً كاملاً، من جرعتين، من لقاح بيونتك-فايزر.
نسبة فعالية لقاح سبوتنيك في ضد متحور دلتا
يشار هنا إلى أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، كان قد صرح قبلا بأن معدل فعالية "سبوتنيك في" يصل إلى 83%، للمصابين بالطفرة "دلتا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديل لقاح سبوتنيك لاستخدامه ضد متحور دلتا من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.