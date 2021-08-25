ماهي فوائد التمر للأعصاب، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تتحقق بفضل احتواء التمر على عدد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجهاز العصبي للقيام بوظائفه، وهي مثل السكريات والدهون والألياف وعدد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وعن فوائده للأعصاب وردت في موقع "ويب طب" وهي:

فوائد التمر للأعصاب:

معدن البوتاسيوم في التمر مهم لصحة الجهاز العصبي، ويساعد على تحسين وظائفه وتقويه أعضاءه والغدد المتعلقة به.

يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي لها دور رئيسي في تلبية احتياجات الجهاز العصبي وتوفير الطاقة له وهي: فيتامين ب1، وفيتامين ب2، والنياسين، مما يعني أن أي خلل في مستويات تلك الفيتامينات يضر الجهاز العصبي.

يعرف عن التمر فوائده الصحية للقدرات الدماغية مثل الذاكرة ونشاط الدماغ، وذلك بسبب احتواءه على فيتامينات تدعم ذلك وهي فيتامين ب6 وفيتامين ج.

تناول التمر باستمرار دون إفراط مهمة للوقاية من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي أو تقلل من حدة أعراضها وتساعد في السيطرة عليها مثل مرض الزهايمر، ومرض الخرف.

ولا تقتصر فوائد التمر على الجهاز العصبي، بل له فوائد صحية عدة وهي:

الألياف في التمر مهمة لوقاية الجهاز الهضمي من الاضطرابات وهو يحسن عملية الهضم.

تناول التمر باستمرار يعزز الجهاز المناعي.

التمر يحتوي على سكريات تمنح الجسم طاقة ونشاط وتقاوم التعب والإرهاق.

التمر غني بالمعادن ومنها الكالسيوم لذلك فهو مهم لصحة العظام والأسنان والشعر.

من فوائد التمر مقاومة الأمراض الالتهابية وعلاجها.

تناول التمر يساعد على علاج فقر الدم.

يساهم تناول التمر في الحد من تأثير أمراض الحساسية على الجسم.

التمر يحتوي على فيتامينات عدة ومعادن ومضادات أكسدة تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.