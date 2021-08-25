دراسة: اكتشاف جسم مضاد يحيّد طفرات فيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، عن تحديد جسم مضاد يمكنه تحييد جميع طفرات فيروس كورونا المعروفة حتى الآن، بما فيها متحور دلتا الأخير.

اكتشاف جسم مضاد لتحييد طفرات كورونا

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الباحثين قولهم في الدراسة نشرت على الموقع الرسمي للجامعة، إنهم درسوا 43 عينة وقاموا بتحليل كيفية منع العدوى بالمتغير الأصلي لـSARS-CoV-2، ثم تم اختبار تسعة من أقوى الأجسام المضادة، واختير أكثرها فعالية.

حاجة ملحة لأجسام مضادة لدعم مناعة الجسم

واتضح وفقا للدراسة أن الجسم المضاد SARS2-38 يمكنه محاربة السلالات الشائعة لفيروس كورونا: "ألفا"، و"بيتا"، و"غاما"، و"دلتا"، و"كابا"، و"أيوتا"، فضلا عن الطفرات النادرة، وخلصت الدراسة إلى أنه نظرا لوجود خطر حدوث طفرات جديدة مستقبلا، فإن هناك حاجة إلى أجسام مضادة فعالة يمكن أن تدعم مناعة الجسم بشكل مستقل.