لقاحات كورونا لا تؤثر على الخصوبة والإنجاب

قالت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن اللقاحات ضد كورونا ستؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب.

لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة والإنجاب

وأفادت الوكالة الصحية نقلا عن وكالة بي إيه ميديا للأنباء، أنه لا توجد أي تقارير حتى الآن تشير إلى أن أياً من اللقاحات المستخدمة في المملكة المتحدة تزيد خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت، ولا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا ستؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب".

نفي الإشاعات حول لقاحات كورونا

من الجدير بالذكر هنا، أن كثيرا من اللغط أثير وأشيع حول سلامة ومأمونية لقاحات كورونا على اختلافها، ونفت الشركات المصنعة للقاحات، وكذا الدول التي تقوم بحملات تطعيم شاملة لمواطنيها مرارا هذه الإشاعات، كما توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذ جرعتي اللقاح للحماية من كوفيد-19.