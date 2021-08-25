كيفية عمل البسبوسة المرملة بطريقة احترافية في المنزل مثل محل الحلواني

تعد البسبوسة من أشهى وألذ أطباق الحلوى وخاصة في الشرق الأوسط، فهي تتميز بطعمها الفريد من نوعه والذي يعطي الجسم طاقة كبيرة كونها تحتوي على السميد، والسميد هو مطحون من حبوب القمح القاسية ولكن السميد يختلف عن القمح الغير نظيف في فوائده، فهو يتميز برائحته العطرة في صناعة الحلويات، ويتميز بقيمة غذائية عالية جدا لجسم الإنسان كما أنه يمنع تقلبات السكر في الدم .البسبوسة
يعود أصل البسبوسة إلى الدولة العثمانية التي كانت تقوم بتحضير ألذ وأشهى أنواع أطباق الحلويات، وبعدها تناقلت هذه الوجبة إلى مصر لتصبح من أصول الحلويات المصرية، وكالعادة أضاف إليها المصريين لمساتهم عليها بوضعهم للمكسرات والقشطة وغيرها، ويعود اسمها إلى كلمة “البس” التي تعني مزج الطحين بالسمن .مكونات عمل البسبوسة
هناك العديد من المكونات المتعارف عليها لعمل ألذ اطباق البسبوسة ولكن نضمن لكم بهذه الطريقة عملها بأفضل طعم والذي سيضيف لمستك في هذا الطبق مقارنة بغيرك وهذه المكونات هي :
- ثلاثة أكواب من دقيق سميد البسبوسة .
- وثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور .
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض .
- كوب إلا ربع من اللبن الدافئ .
- كوب إلا ربع من السمنة .
- نصف كوب من الشربات ثقيل القوام البارد .
- كوب وربع من السكر الأبيض .
- كوب وربع من الماء .
- عصير ليمونة واحدة .
- ملعقتان كبيرتان سمنة
- بعض أنواع المكسرات مجروشة أو كما هي .
- أولا نقوم بخلط دقيق السميد وجوز الهند ونققوم بتقليبهم مع بعضهم .
- ثم نقوم بوضع اللبن الدافئ مع السكر والسمنة والشربات في إناء آخر ونقلبهم جيدًا حتى يتم إذابة السكر تماما وتتجانس المكونات .
- وبعدها نقوم بإضافة خليط اللبن والسكر على الدقيق وجوز الهند ونقلبهم جيدًا مع بعض حتى يعطونا قواما بلازميا .
- ومن ثم ندهن صينية البسبوسة مقاس 28 بقليل من السمنة وقليل من الدقيق حتى لا تحترق أو تلتصق بها وتعطي ملمس مقرمش من كافة النواحي
- ثم نصب فوقها خليط البسبوسة ونفردها جيدًا .
- وبعد ذلك نقوم بوضع القليل جدا من السمنة والدقيق على الوجه .
- نقوم بإدخال الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 200 ولمده من 20 دقيقة إلى 25دقيقة حتى يصبح لون الوجه ذهبي ولامع .
- وأثناء ذلك نقوم بتحضير الشربات بوضع بعض السكر مع الماء في إناء على نار متوسطة حتى يغلى الماء ويذوب السكر بها تماما
- نضيف عصير الليمونة للمزيج ونتركها تغلي لمدة 3 دقائق ثم نطفئ النار .
- نُخرج البسبوسة من الفرن بعد تسويتها بلونها الذهبي على الوجه ومن ثم نصب فوقها الشربات الدافئ .
- ثم نغطي الصينية جيدا حتى تصبح البسبوسة طرية ولا تكون جافة .
- واخيرا نقطع البسبوسة بالشكل الذي نريده ولكن بشكل متساوي بعد أن تبرد ونزينها ببعض المكسرات المجروشة .
- وبعدها توضع البسبوسة في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء .
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تعد البسبوسة من أشهى وألذ أطباق الحلوى وخاصة في الشرق الأوسط، فهي تتميز بطعمها الفريد من نوعه والذي يعطي الجسم طاقة كبيرة كونها تحتوي على السميد، والسميد هو مطحون من حبوب القمح القاسية ولكن السميد يختلف عن القمح الغير نظيف في فوائده، فهو يتميز برائحته العطرة في صناعة الحلويات، ويتميز بقيمة غذائية عالية جدا لجسم الإنسان كما أنه يمنع تقلبات السكر في الدم .البسبوسة
يعود أصل البسبوسة إلى الدولة العثمانية التي كانت تقوم بتحضير ألذ وأشهى أنواع أطباق الحلويات، وبعدها تناقلت هذه الوجبة إلى مصر لتصبح من أصول الحلويات المصرية، وكالعادة أضاف إليها المصريين لمساتهم عليها بوضعهم للمكسرات والقشطة وغيرها، ويعود اسمها إلى كلمة “البس” التي تعني مزج الطحين بالسمن .مكونات عمل البسبوسة
هناك العديد من المكونات المتعارف عليها لعمل ألذ اطباق البسبوسة ولكن نضمن لكم بهذه الطريقة عملها بأفضل طعم والذي سيضيف لمستك في هذا الطبق مقارنة بغيرك وهذه المكونات هي :
- ثلاثة أكواب من دقيق سميد البسبوسة .
- وثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور .
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض .
- كوب إلا ربع من اللبن الدافئ .
- كوب إلا ربع من السمنة .
- نصف كوب من الشربات ثقيل القوام البارد .
- كوب وربع من السكر الأبيض .
- كوب وربع من الماء .
- عصير ليمونة واحدة .
- ملعقتان كبيرتان سمنة
- بعض أنواع المكسرات مجروشة أو كما هي .
- أولا نقوم بخلط دقيق السميد وجوز الهند ونققوم بتقليبهم مع بعضهم .
- ثم نقوم بوضع اللبن الدافئ مع السكر والسمنة والشربات في إناء آخر ونقلبهم جيدًا حتى يتم إذابة السكر تماما وتتجانس المكونات .
- وبعدها نقوم بإضافة خليط اللبن والسكر على الدقيق وجوز الهند ونقلبهم جيدًا مع بعض حتى يعطونا قواما بلازميا .
- ومن ثم ندهن صينية البسبوسة مقاس 28 بقليل من السمنة وقليل من الدقيق حتى لا تحترق أو تلتصق بها وتعطي ملمس مقرمش من كافة النواحي
- ثم نصب فوقها خليط البسبوسة ونفردها جيدًا .
- وبعد ذلك نقوم بوضع القليل جدا من السمنة والدقيق على الوجه .
- نقوم بإدخال الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 200 ولمده من 20 دقيقة إلى 25دقيقة حتى يصبح لون الوجه ذهبي ولامع .
- وأثناء ذلك نقوم بتحضير الشربات بوضع بعض السكر مع الماء في إناء على نار متوسطة حتى يغلى الماء ويذوب السكر بها تماما
- نضيف عصير الليمونة للمزيج ونتركها تغلي لمدة 3 دقائق ثم نطفئ النار .
- نُخرج البسبوسة من الفرن بعد تسويتها بلونها الذهبي على الوجه ومن ثم نصب فوقها الشربات الدافئ .
- ثم نغطي الصينية جيدا حتى تصبح البسبوسة طرية ولا تكون جافة .
- واخيرا نقطع البسبوسة بالشكل الذي نريده ولكن بشكل متساوي بعد أن تبرد ونزينها ببعض المكسرات المجروشة .
- وبعدها توضع البسبوسة في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء .
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