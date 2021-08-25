فوائد عصير البصل يعد بديل للأدوية ويقي من أمراض ومشاكل صحية كثيرة

من فوائد عصير البصل بأنة يقوي المناعة حيث يحتوي البصل على مادة السيلينيوم، وهي مادة مغذية يمكن أن تعزز جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلايا المناعية المصابة بنقص السيلينيوم أكثر عرضة للأكسدة. تواجه هذه الخلايا أيضًا صعوبة في إنتاج البروتين ونقل الكالسيوم. ويمكن أن يفيد عصير البصل الأشخاص المصابين بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

فوائد عصير البصل

يحسن البصل البصر، حيث يقوم عصير البصل يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في علاج التهابات العين مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن. عصير البصل ويمكنه أيضًا أن يمنع إعتام عدسة العين.

البصل يساعد في علاج فطريات الأظافر

عصير البصل له الخصائص المضادة للفطريات (مستخلصات البصل المائية) للمريمية هي خميرة مسببة للأمراض يمكن أن تسبب التهابات فطرية لدى البشر.

باستخدام كرة قطنية من عصير البصل، ضعيها على أظافر القدم المصابة.

يمكنك استخدام ضمادة أو شريط لتثبيت الكرة القطنية على أظافرك.

انتظري ساعة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

ثم جففه.

القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

عصير البصل لديه القدرة على علاج التهابات الأذن وآلام الأذن.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.

لهذا الغرض عصير البصل يرجى استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

يمكنه علاج التهابات الأذنيمكن أن يحسن النوم والمزاج

هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الصدد. ومع ذلك، تتضمن بعض الدراسات عصير البصل الذي يوضح أن حمض الفوليك في السجائر يمكن أن يحسن المزاج ويحارب الاكتئاب.

حمض الفوليك: وهو يعمل عن طريق منع تراكم الهوموسيستين، وهي مادة كيميائية تمنع الدم والعناصر الغذائية الأخرى من الوصول إلى الدماغ.

يؤدي الإفراط في إنتاج الهوموسيستين أيضًا إلى تعطيل إنتاج السيروتونين، هرمون السعادة.

يمنع مسببات الحساسية

يحتوي البصل على مضادات أكسدة قوية تسمى كيرسيتين وهي فعالة في علاج الحساسية والالتهابات المزمنة مثل الربو.حيث يساعد الكيرسيتين في القضاء على الجذور التي تسبب تلف الخلايا كما يقوي الخلية التي تطلق الهيستامين في الجسم. يقلل البصل من تراكم البلاك في الشرايين، وهو سبب الإصابة بأمراض القلب.

إنه علاج طبيعي لنزلات البرد

عصير البصل له خصائص مضادة للالتهابات التي تعالج أمراض الجهاز التنفسي. يساعد في القضاء على وظائف الفلافونويد والبروتين كيناز والهستامين. له خصائص طاردة للبلغم تعمل على إرخاء المخاط وتخفيفه وتمنع أيضًا تكوين مخاط جديد.