ازالة شعر العانة والجسم والابطين نهائيا بدون الم وبدون عودة

ازالة شعر العانة والجسم كلة نهائيا من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل السيدات والبنات، حيث أن وجود شعر زائد في الجسم يسبب الإزعاج والاحراج الكبير لدى الفتيات خصوصا في المناطق الظاهرة مثل الوجه واليدين ولذلك سوف نستعرض مجموعة مختلفة من طرق التخلص من الشعر نهائيا بدون الم من الجذور.

ازالة شعر العانة والجسم والابطين نهائيا

يعتبر من الطرق الرائعة والحديثة للتخلص من شعر الجسم الزائد نهائيا، حيث يتم عمل تقنية دخول إبرة لمكان بصيلة الشعر وتوصيها بالتيار الكهربائي، ويتم ذلك من خلال شخص متخصص وبذلك يتم التخلص من البصيلة وعدم ظهورها من جديد.

تعتبر تقنية الليزر من أفضل طرق التخلص من الشعر حيث أنها توفي بغرض إزالة الشعر بالكامل، الليزر طريقة ممتازة حيث أنك لن تشعر بأي ألم أثناء التخلص من الشعر الزائد بالجسم والعانة، يتم التخلص من الشعر من خلال جهاز الليزر الذي يعتمد على إخراج أشعة تستهدف البصيلات الخاصة بالشعر الزائد، ويتم التخلص من الشعر خلال عدد من الجلسات وبذلك يتم منع نمو الشعر من جديد.

في حالة عدم وجود امكانيات مادية للحصول على تقنية حديثة لإزالة الشعر يمكنك تجربة وصفة طبيعية تساعد على إزالة الشعر ولكنها تحتاج لوقت طويل بعض الشيء فقد يصل لشهور طويلة، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

مجربة وفعالة، يتم خلط نصف كأس من العدس الأحمر مع ملعقة واحدة من كطين الأرض بالإضافة لوضع ملعقة من خشب الصندل و ملعقتين من العسل ومن ثم طحن المكونات، نضع الخليط على أماكن وجود الشعر الزائد، ثم يتم ترك الخليط ثلث ساعة وشطفه بماء بارد، وتكرر الوصفة كل أسبوع مرة أو مرتين لحين التخلص الكامل من الشعر وعدم ظهوره.

وصفة ممتازة للتخلص من الشعر الزائد، يتم مزج ثمرة موز مهروسة مع ملعقة واحدة من الشوفان، نحصل على مزيج متجانس، نضع الخليط عكس تجاه الشعر الزائد، نتركه ربع ساعة، نشطف المكان بالمار بالبارد، وتكرر الوصفة على الأقل مرتين كل أسبوع لحين التخلص من الشعر الزائد بصورة كاملة.