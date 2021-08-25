عجينة البيتزا هشه وقطنية جربيها مش هتاخد منك اكتر من 10 دقائق والطعم رهيب عجينة واحدة سحرية لخبز البيتزا ويمكن استخدامها لكل انواع المخبوزات الشهيرة، حيث إنها مناسبة لكافة العجائن التي تحتاج، كما إنها تتناسب مع مختلف أنواع الخبيز، كما يتزايد الإقبال على شرائها من مختلف المحلات والمطاعم المتخصصة، ويمكن لكل سيدة ان تقوم بصنع عجينة البيتزا في عشر دقائق فقط في البيت دون الشعور بمجهود، وفي هذا المقال نقدم لكل سيدة مبتدئه طريقة عمل البيتزا في المنزل.عجينة البيتزا هشه وقطنية جربيها مش هتاخد منك اكتر من 10 دقائق
مكونات عجينة البيتزا للمبتدئين:
تستطيع كل سيدة عمل عجينة سريعة في البيت لصنع البيتزا خلال عشر دقائق بطريقه سهله وبسيطة في المنزل بمكونات موجودة في جميع البيوت عربية وغير مكلفه ثم تشكل هذه الوصفة أهمية كبيرة للسيدات التي تعمل في النهار، حيث تستطيعي إنجازها في وقت قليل، ونقدم اليكم المكونات الخاصة بعجينة البيتزا وهي:
- لتر من المياه الدافئة.
- مقدار ٣ معالق كبيرة من المايونيز.
- ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق الخاص بالعجين.
- ٣ معالق من الزبادي الطبيعي.
- ثلاث معالق صغيرة من الحليب البودر.
- كوب صغير من السكر الناعم.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- معلقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من الملح.
تستطيعين القيام بإعداد عجينة واحدة سحرية للبيتزا وقطنية تستطيع استخدامها في كل انواع المخبوزات، ولكن اتبعي جميع الخطوات لتحصلي على بيتزا مميزة ورائعة:
- قومي بإحضار طبق عميق وضعي فيه المقدار الخط السكر والخميرة ثم ضعيهم في الإناء واسكبي الماء الدافئ ثم قلبيه جيدا المخلوط حتى يمتزج ثم قومي بترك هذا الخليط لمده تتراوح ما بين 10 دقائق الى 15 دقيقة.
- تحت صدري هناء جديد وضعي فيه مقدار من الدقيق والبيكنج بودر ثم اسكبي ملعقتين من الحليب البودر و ضعي ثلاث معالق من الزبادي وثلاث معالق كبيرة من المايونيز ثم ضعي كوب من الماء وقلبي في نفس الاتجاه حتى يصبح الخليط متماسك بعض الشيء واتركيها لمدة دقيقة.
- أحضري الإناء الذي يحتوي على الخميرة على الإناء الثاني وقلبي جيدا حتى يمتزج ثم اتركيها تهدأ لمدة دقيقتين، احضري الصواني الخاصة بالخبز.
- افردي العجينة في كل صينية خبز مدهونة زيت وابتدائي.
- ثم ضعي على الوجه اي حشو تحبينه سواء بيتزا باللحمة المفرومة أو بالفراخ، ثم اتركي البيتزا في الفرن لمدة عشر دقائق.
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عجينة البيتزا هشه وقطنية جربيها مش هتاخد منك اكتر من 10 دقائق والطعم رهيب عجينة واحدة سحرية لخبز البيتزا ويمكن استخدامها لكل انواع المخبوزات الشهيرة، حيث إنها مناسبة لكافة العجائن التي تحتاج، كما إنها تتناسب مع مختلف أنواع الخبيز، كما يتزايد الإقبال على شرائها من مختلف المحلات والمطاعم المتخصصة، ويمكن لكل سيدة ان تقوم بصنع عجينة البيتزا في عشر دقائق فقط في البيت دون الشعور بمجهود، وفي هذا المقال نقدم لكل سيدة مبتدئه طريقة عمل البيتزا في المنزل.عجينة البيتزا هشه وقطنية جربيها مش هتاخد منك اكتر من 10 دقائق
مكونات عجينة البيتزا للمبتدئين:
تستطيع كل سيدة عمل عجينة سريعة في البيت لصنع البيتزا خلال عشر دقائق بطريقه سهله وبسيطة في المنزل بمكونات موجودة في جميع البيوت عربية وغير مكلفه ثم تشكل هذه الوصفة أهمية كبيرة للسيدات التي تعمل في النهار، حيث تستطيعي إنجازها في وقت قليل، ونقدم اليكم المكونات الخاصة بعجينة البيتزا وهي:
- لتر من المياه الدافئة.
- مقدار ٣ معالق كبيرة من المايونيز.
- ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق الخاص بالعجين.
- ٣ معالق من الزبادي الطبيعي.
- ثلاث معالق صغيرة من الحليب البودر.
- كوب صغير من السكر الناعم.
- معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- معلقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من الملح.
تستطيعين القيام بإعداد عجينة واحدة سحرية للبيتزا وقطنية تستطيع استخدامها في كل انواع المخبوزات، ولكن اتبعي جميع الخطوات لتحصلي على بيتزا مميزة ورائعة:
- قومي بإحضار طبق عميق وضعي فيه المقدار الخط السكر والخميرة ثم ضعيهم في الإناء واسكبي الماء الدافئ ثم قلبيه جيدا المخلوط حتى يمتزج ثم قومي بترك هذا الخليط لمده تتراوح ما بين 10 دقائق الى 15 دقيقة.
- تحت صدري هناء جديد وضعي فيه مقدار من الدقيق والبيكنج بودر ثم اسكبي ملعقتين من الحليب البودر و ضعي ثلاث معالق من الزبادي وثلاث معالق كبيرة من المايونيز ثم ضعي كوب من الماء وقلبي في نفس الاتجاه حتى يصبح الخليط متماسك بعض الشيء واتركيها لمدة دقيقة.
- أحضري الإناء الذي يحتوي على الخميرة على الإناء الثاني وقلبي جيدا حتى يمتزج ثم اتركيها تهدأ لمدة دقيقتين، احضري الصواني الخاصة بالخبز.
- افردي العجينة في كل صينية خبز مدهونة زيت وابتدائي.
- ثم ضعي على الوجه اي حشو تحبينه سواء بيتزا باللحمة المفرومة أو بالفراخ، ثم اتركي البيتزا في الفرن لمدة عشر دقائق.
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