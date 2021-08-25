طريقة عمل غسول طبيعي رهيب مناسب لجميع أنواع البشرة بمكون سحري رخيص جداً

يعد هذا الغسول الطبيعي ، من أفضل أنواع الصابون الذي يمكنك استخدامه لجميع أنواع البشرة، لأنه يتكون من مكونات طبيعية وغير ضارة للبشرة، يعمل هذا الغسول علي تفتيح البشرة وتنظيفها بعمق، ويزيل الخلايا الجلد الميتة ويعمل علي تجديدها، يعتبر مرطب طبيعي للبشرة الجافة، يعطي البشرة رطوبة ونعومة غير عادية ويجعلها أكثر إشراقاً، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، من بعد استخدامك هذا المنظف الطبيعي والفعال، ولن تحتاجي لوضع أي مكياج من بعد اليوم لأنه سوف يجعل بشرتك مثل بشرة الأطفال ذات ملمس ناعم ورطب، يزيل أيضاً أثار حب الشباب والبثور السوداء، ويعالج الالتهابات والحروق الناتجة عن أشعة الشمس، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل هذا الغسول الطبيعي في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل الغسول الطبيعي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أبسط مكونات عمل هذا الغسول الرائع والفعال وهي كما يلي:-

نصف صابونة زيت الزيتون مبشورة.

كوب من عصير الخيار.

معلقتين كبار من الماء المغلي.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

مقدار معلقة صغيرة من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الجلسرين.

معلقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الغسول الطبيعي الرهيب للبشرة في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-

نحضر طبق صغير، ونضع به معلقتين كبار من الصابون المبشور، ثم نضيف عليهم معلقتين من الماء المغلي. ونبدأ نذوبهم كويس مع بعض في حمام بخار مياه سخنة، حتي يذوب الصابون تماماً ويصبح جاهز. ثم بعد ذلك نحضر طبق أخر، وضع به عصير الخيار ثم نضيف عليه الخليط السابق، ونخلطهم كويس مع بعض. بعد كدة نضيف زيت الزيتون وماء الورد، و الجلسرين والعسل ونبدأ بخفقهم، بواسطة المضرب اليدوي، حتي تمتزج المكونات. ثم نحضر بخاخ فارغ ونظيف، ونضع به الخليط، قومي بغسل وجهك يومياً، باستخدام هذا الخليط، واتركيه علي وجهك لمدة دقيقتين، ثم قومي بغسله بالماء البارد.

أهم فوائد هذا الغسول الطبيعي للبشرة

تعرفي من خلال السطور الأتية علي بعض فوائد هذا الغسول السحري وهي كما يلي:-

يعمل علي تفتيح البشرة، والتخلص من الرؤوس السوداء.

يقضي علي حب الشباب، ويقلل حجم المسام.

يحارب ظهور التجاعيد، والخطوط تحت العين.

يوحد لون البشرة، بشكل كبير وملحوظ.

يعمل علي تنظيف البشرة، وإزالة الأوساخ منها.

يزيل خلال الجلد الميت، ويعمل علي تجديدها.

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